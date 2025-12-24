Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आंदेकर कुटुंबातील सदस्याला निवडणूकीत तिकिट देऊ नका; आयुष कोमकरच्या आईचे भावनिक आवाहन

निर्घृणपणे हत्या झालेल्या आयुष कोमकर याची आई संजीवनी कोमकर यांनी या प्रकरणी संशयित असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये, अशी कळकळीची मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडे केली आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 04:36 PM
आंदेकर कुटुंबातील सदस्याला निवडणूकीत तिकिट देऊ नका; आयुष कोमकरच्या आईचे भावनिक आवाहन

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • आंदेकर कुटुंबातील सदस्याला तिकिट देऊ नका
  • न्याय देता येत नसेल, तर अन्याय तरी करू नका
  • आयुष कोमकरच्या आईचे भावनिक आवाहन
पुणे : टोळी युद्धात निर्घृणपणे हत्या झालेल्या आयुष कोमकर याची आई संजीवनी कोमकर यांनी या प्रकरणी संशयित असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये, अशी कळकळीची मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडे केली आहे. “जर आम्हाला न्याय देता येत नसेल, तर किमान अन्याय तरी करू नका,” असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले आहे. आयुष कोमकर (वय १९) याची काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

आंदेकर कुटुंबातील अनेक सदस्य सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आंदेकर कुटुंबातील दोन सदस्य निवडणूक लढवण्याची शक्यता चर्चेत आहे. वनराज आंदेकर हे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (अजित पवार गट) नगरसेवक होते, त्यामुळे पुन्हा त्याच पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना संजीवनी कोमकर यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

“माझ्या मुलाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना राजकीय व्यासपीठ देऊ नये. ज्या पक्षाने आंदेकरांना तिकीट दिले, त्या पक्षाच्या कार्यालयासमोर मी आंदोलन करेन,” असे त्यांनी सांगितले. “मला केवळ माझ्या मुलाला न्याय मिळालेला पाहायचा आहे,” अशी भावनिक भूमिका त्यांनी मांडली. आगामी काळात राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेतात, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

बंडू आंदेकरला दुसऱ्या गुन्ह्यात पुन्हा अटक

कुख्यात गुंड आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकरच्या आणखी अडचणी वाढल्या आहेत. आयुष कोमकरच्या खुनानंतर आंदेकर टोळीचे अनेक कारनामे समोर येत आहेत. अशातच आता नाना पेठेतील जमिनीचा बळजबरीने ताबा घेऊन त्यावर बेकायदा बांधलेल्या इमारतीत भाडेकरू ठेवून पाच कोटी ४० लाख रुपये खंडणी उकळल्याप्रकरणी बंडू आंदेकरला समर्थ पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने बंडू आंदेकरला २६ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी भवानी पेठेतील व्यावसायिकाने समर्थ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, आरोपी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर (वय ७०, रा. नाना पेठ) आणि मनेष उर्फ मनोज चंद्रकांत वर्देकर (वय ५६, रा. कस्तुरे चौक, गुरुवार पेठ) या दोघांवर खंडणी उकळणे, अतिक्रमण करणे या भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांसह महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Web Title: Ayush komkars mother makes an emotional appeal to all political parties

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 04:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM