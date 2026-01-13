Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Candidate Avinash Bagwe Ward 22 In Pmc Election Work For People And Traders Maharashtra Politics

PMC Election: प्रभागातील व्यापारी, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले; अविनाश बागवे यांचे बहुआयामी कार्य

पावसाळ्यात प्रभागातील व्यापारी संकुलांमध्ये पाणी साचणे, ड्रेनेज समस्या व वाहतुकीचे अडथळे निर्माण होत होते. या समस्यांची दखल घेत बागवे यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:53 PM
PMC Election: प्रभागातील व्यापारी, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले; अविनाश बागवे यांचे बहुआयामी कार्य

पुणे महानगरपालिका निवडणूक 2026 (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे: काशेवाडी- डायस प्लॉट प्रभाग २२ च्या सर्वांगीण विकासासाठी अविनाश बागवे यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे ठळक परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. व्यापारी वर्गाच्या (Pune Election) समस्या, स्थानिक नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांनी राबवलेली कामे प्रभागाच्या विकासाला नवी दिशा देणारी ठरली आहेत. त्याचा लाभ काँग्रेस पक्षाचे अन्य उमेदवार इंदिरा अविनाश बागवे, रफिक शेख आणि दिलशाद शेख यांना होतांना दिसत आहे.

प्रभागातील भवानी पेठ, टिंबर मार्केट, लोखंड बाजार, नेहरू रस्ता, लोहियानगर व इतर व्यापारी संकुलांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या व्यापारी प्रश्नांकडे अविनाश बागवे यांनी विशेष लक्ष दिले. व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख अडचणी जाणून घेऊन प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करत त्यांनी समस्या सोडवण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली.

भयानक आग; त्वरीत मदत
टिंबर मार्केटमध्ये दुकानांना २/ ३ वेळा मोठी आग लागली. त्यावेळी तातडीने अग्निशमन दलाला पाचारण करणे, स्थानिकांच्या मदतीने आग विझवण्यास मदत करणे, नंतर तातडीने पंचनामे करण्यासही सरकारी यंत्रणेला भाग पाडले.

PMC Election: प्रभागातील व्यापारी, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले; अविनाश बागवे यांचे बहुआयामी कार्य

GST संदर्भातील अडचणींवर मार्गदर्शन

जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन बागवे यांनी त्याविरूध्द व्यापाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला. मार्गदर्शनपर बैठकांचे आयोजन केले. त्यामुळे किचकट तरतुदी रद्द होऊन अनेक व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

व्यापारी संघटनांना सक्रिय पाठबळ

प्रभागातील व्यापारी संघटनांमधील अंतर्गत प्रश्न, सामूहिक अडचणी व वाहतूक कोंडीसारख्या समस्यांवर बागवे यांनी मध्यस्थी करत समन्वयाची भूमिका बजावली. व्यापारी व प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत त्यांनी अनेक प्रश्न मार्गी लावले.

CCTV बसवून सुरक्षिततेला प्राधान्य

प्रभागातील भवानी पेठ, टिंबर मार्केट, नेहरू रस्ता, लोखंड बाजार व प्रमुख व्यापारी संकुलांमध्ये वाढत्या चोरी, गैरप्रकार व असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर अविनाश बागवे यांच्या पुढाकाराने CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले. या कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हेगारी घटनांवर आळा बसण्यास मदत झाली असून, पोलिस तपासालाही याचा मोठा उपयोग होत आहे. व्यापारी व नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

“हा प्रभाग ४–० ने भाजपच्या पारड्यात…”; काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ?

पावसाळ्यातील अडचणींवर उपाय

पावसाळ्यात प्रभागातील व्यापारी संकुलांमध्ये पाणी साचणे, ड्रेनेज समस्या व वाहतुकीचे अडथळे निर्माण होत होते. या समस्यांची दखल घेत बागवे यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीच्या उपाययोजना राबवल्या. नाल्यांची साफसफाई, पाण्याचा निचरा व रस्त्यांच्या दुरुस्तीमुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

एकूणच, व्यापारी हितसंबंध, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नागरी सुविधा या तिन्ही आघाड्यांवर अविनाश बागवे यांनी केलेले काम प्रभागाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. “कामातूनच विश्वास निर्माण होतो” हे सूत्र जपत त्यांनी केलेल्या या उपक्रमांचे प्रभागातील व्यापारी व नागरिकांकडून स्वागत होत आहे. त्यांच्या या कामाचा फायदा काँग्रेस पक्षाच्या संपूर्ण पॅनेलला होत आहे.

Web Title: Candidate avinash bagwe ward 22 in pmc election work for people and traders maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
3

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM