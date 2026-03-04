Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vasai-Virar News: खळबळजनक! होळीला बेपत्ता झालेल्या ६ वर्षीय मुलीचा मृतदेह सापडला; कुटुंबियांचे पोलिसांवर आरोप

Nalasopara पूर्वेतील धानिवबाग परिसरातून बेपत्ता झालेल्या ६ वर्षीय झोया खान हिचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी विहिरीत आढळला. अपहरणाचा गुन्हा दाखल असून, शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:38 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सोमवारी सकाळपासून झोया बेपत्ता; कुटुंबाची पोलिसांत तक्रार
  • मंगळवारी ओमनी कंपाऊंडमधील विहिरीत मृतदेह सापडला
  • हत्या की अपघात? शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा
वसई-विरार: वसई-विरार येथून रंगपंचमीच्या दिवशी एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मंगळवारी नालासोपारा पूर्वेच्या धानिवबाग मधील एका विहिरीत ६ वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याची घटना समोर आली आहे. या मुलीचे नाव झोया खान असल्याचे समोर आले आहे. झोया सोमवारी सकाळपासून बेपत्ता होती. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Raigad Crime: सहा महिन्यांपूर्वी मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आणि…पतीनेच केली आपल्या पत्नीची हत्या; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?

झोया खान (६ वर्ष) ही नालासोपारा पूर्वेच्या धानिवबाग येथील गावदेवी अपार्टमेंट मध्ये रहात होती. सोमवारी सकाळी साडेआठ वाजता तिची आई मुमताज ही कामासाठी बाहेर पडली. झोया ही खेळण्यासाठी बाहेर पडली मात्र खेळतांना अचानकपणे ती बेपत्ता झाली. काही कालावधी उलटून गेल्यानंतर ती बेपत्ता असल्याचे तिच्या भावाला समजले. त्यांनतर तिचा शोध सर्वत्र घेण्यात आला. मात्र शोध घेऊनही ती सापडली नाही. त्यामुळे तिच्या कुटुंबाने रात्री पेल्हार पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता तिचा मृतदेह मंगळवारी नालासोपार पूर्वेच्या धानिव बाग येथील ओमनी कंपाऊंडमध्ये असलेल्या विहिरीत सापडला. पोलिसांनी झोयाचा मृतदेह बाहेर काढला आणि शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आला. शवविच्छेदनअहवालानंतर हत्या की अपघात हे स्पष्ट होईल असे विरार विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त बजरंग देसाई यांनी सांगितले आहे. या घडलेल्या घटनेमुळे आजूबाजूच्या परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Gadchiroli News: दुर्दैवी! रंग खेळून वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तरुणाचा बुडून मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची टंचाई

कुटुंबियांचे आरोप

पोलिसांनी आमची तक्रार गांभिर्याने घेतली नाही त्यामुळे असा प्रसंग घडला असल्याचा आरोप झोया खान हिच्या कुटुंबाने केला आहे. आम्ही पोलिसांना झोयाला शोधण्याची विनंती केली तेव्हा पोलीस पार्टी करत होते, असा आरोप मृतक झोयाची बहिण आयेशाने केला आहे.

नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार

वसई-विरार येथील नालासोपाऱ्यात एका गुंडाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 7-8 जणांनी दगडाने ठेचून आणि चाकूने सपासप वार करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव शुभम मिश्रा (३१) असे आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण आहे. शुभम मिश्रा हा तडीपारीची शिक्षा भोगून आला होता. पूर्ववैमनस्यातून त्याच्या मित्रांनीच त्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: झोया खान कुठे रहात होती?

    Ans: ती नालासोपारा पूर्वेतील धानिवबाग परिसरात रहात होती.

  • Que: पोलिसांनी कोणता गुन्हा दाखल केला?

    Ans: सुरुवातीला अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

  • Que: मृत्यूचे कारण कधी स्पष्ट होणार?

    Ans: शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल.

Web Title: Vasai virar news sensational body of 6 year old girl who went missing on holi found family alleges police

Published On: Mar 04, 2026 | 11:38 AM

