Vasai-Virar News: खळबळजनक! होळीला बेपत्ता झालेल्या ६ वर्षीय मुलीचा मृतदेह सापडला; कुटुंबियांचे पोलिसांवर आरोप

Raigad Crime: सहा महिन्यांपूर्वी मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आणि…पतीनेच केली आपल्या पत्नीची हत्या; कारण काय?
काय घडलं नेमकं?
झोया खान (६ वर्ष) ही नालासोपारा पूर्वेच्या धानिवबाग येथील गावदेवी अपार्टमेंट मध्ये रहात होती. सोमवारी सकाळी साडेआठ वाजता तिची आई मुमताज ही कामासाठी बाहेर पडली. झोया ही खेळण्यासाठी बाहेर पडली मात्र खेळतांना अचानकपणे ती बेपत्ता झाली. काही कालावधी उलटून गेल्यानंतर ती बेपत्ता असल्याचे तिच्या भावाला समजले. त्यांनतर तिचा शोध सर्वत्र घेण्यात आला. मात्र शोध घेऊनही ती सापडली नाही. त्यामुळे तिच्या कुटुंबाने रात्री पेल्हार पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली असता तिचा मृतदेह मंगळवारी नालासोपार पूर्वेच्या धानिव बाग येथील ओमनी कंपाऊंडमध्ये असलेल्या विहिरीत सापडला. पोलिसांनी झोयाचा मृतदेह बाहेर काढला आणि शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आला. शवविच्छेदनअहवालानंतर हत्या की अपघात हे स्पष्ट होईल असे विरार विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त बजरंग देसाई यांनी सांगितले आहे. या घडलेल्या घटनेमुळे आजूबाजूच्या परिसरात शोककळा पसरली आहे.
कुटुंबियांचे आरोप
पोलिसांनी आमची तक्रार गांभिर्याने घेतली नाही त्यामुळे असा प्रसंग घडला असल्याचा आरोप झोया खान हिच्या कुटुंबाने केला आहे. आम्ही पोलिसांना झोयाला शोधण्याची विनंती केली तेव्हा पोलीस पार्टी करत होते, असा आरोप मृतक झोयाची बहिण आयेशाने केला आहे.
Ans: ती नालासोपारा पूर्वेतील धानिवबाग परिसरात रहात होती.
Ans: सुरुवातीला अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Ans: शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल.