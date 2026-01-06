Dagdusheth Halwai Ganapati : नववर्षातील पहिली अंगारकी चतुर्थी : दगडूशेठ’ गणपती मंदिरात भाविकांची पहाटेपासून अलोट गर्दी

ओम् गं गणपतये नम :…गणपती बाप्पा मोरया… जय गणेश… मंगलमूर्ती मोरया… अशा गणेश नामाच्या जयघोषाने ‘दगडूशेठ’ गणपती मंदिराचा परिसर दुमदुमून गेला. नववर्षातील पहिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी योग असल्याने भाविकांनी दगडूशेठ गणपतीच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच मोठी गर्दी केली. मंदिराच्या कळसापासून ते गाभा-यापर्यंत विविधरंगी फुलांनी केलेली पारंपरिक आकर्षक पुष्पसजावट आणि विद्युतरोषणाने संपूर्ण श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर उजळून निघाले होते.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त गणपती मंदिरामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. ब्रह्मणस्पती सूक्त अभिषेक, श्री गणेशयाग देखील मंदिरात पार पडला. याशिवाय श्रीं च्या मंगलआरती भाविकांनी मोठया संख्येने गर्दी केली.
अंगारकी चतुर्थी अशा महत्त्वाच्या दिवशी मंदिराला आकर्षक सजावट नेहमीच केली जाते. विविध रंगीबेरंगी फुलांती आरास पाहण्यासाठी पुणेकर मोठ्या उत्साहाने येत असतात. यावेळी देखील मंदिराला आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. मंदिरावर केलेल्या पुष्पसजावटीकरिता झेंडू, गुलाब, शेवंती आदी फुले वापरुन पारंपरिक सजावट करण्यात आली होती. तर, सभामंडपात आकर्षक फुलांची आरास करण्यात आली. मंगळवारी पहाटेपासून भाविकांकरीता दर्शनासाठी मंदिर खुले ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे भाविकांनी पहाटेपासूनच मोठया संख्येने गर्दी केली. श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर रस्ता, अप्पा बळवंत चौकाच्या पुढे पर्यंत भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. मंदिरावर आकर्षक तोरण आणि रांगोळ्यांची सजावट देखील करण्यात आली होती.
नवीन वर्षाच्या स्वागताला देखील पुणेकरांनी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरामध्ये मोठी गर्दी केली होती. वर्षाच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात बाप्पाच्या दर्शनाने करण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक जमा झाले होते. यामुळे दर्शनची रांग अगदी बाहेर आप्पा बळवंत चौकापर्यंत गेली होती. आता पुन्हा एकदा दर्शनाची रांग लांबपर्यंत गेली असून अनेकांनी श्रद्धा आणि भक्तीने बाप्पाची आराधना केली आहे.