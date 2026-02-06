Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये ती पुन्हा पुनरागमन करत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 06:34 PM
हृतिक रोशनचा शेवटचा चित्रपट “वॉर २” हा ४०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. मात्र हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर वाईटरित्या फ्लॉप झाला आणि निर्मात्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आले. हृतिक रोशनकडे अजूनही दोन मोठे प्रकल्प आहेत. पहिला क्रिश ४ आणि दुसरा होम्बालेसोबत आहे, जो पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. अशाही अफवा आहेत की तो आलिया भट्टच्या “अल्फा” मध्ये कॅमिओमध्ये दिसणार आहे. पण तो त्याचा सर्वात मोठा प्रकल्प, क्रिश ४ दिग्दर्शित करत आहे, जो २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि सध्या निर्मितीमध्ये आहे. दरम्यान, प्रियांका चोप्राने चित्रपटात तिच्या सहभागाची पुष्टी केल्याची बातमी समोर आली आहे. ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून “क्रिश ४” टीममध्ये सामील झाली आहे.

प्रियांका चोप्रा सध्या एस.एस. राजामौली यांच्या वाराणसी या चित्रपटात काम करत आहे, ज्यासाठी अभिनेत्रीने मोठी फी घेतली आहे. या चित्रपटातील तिची भूमिका मंदाकिनी आहे, एक रहस्यमय डाकू, ही भूमिका राजामौली यांनी स्वतः उघड केली आहे. बॉलिवूडबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेत्री २०१९ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘द स्काय इज पिंक’ चित्रपटात दिसली. त्यानंतरचा एक चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही प्रदर्शित झाला. पण ती अखेर बॉलिवूडमध्ये परतण्याची तयारी करत आहे.

‘लोक भुंकत असतात…’ प्रकाश राज यांची Kangana Ranautवर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करताना म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”

अलिकडेच एका न्यूज वेबसाइटने वृत्त दिले आहे की प्रियांका चोप्राची क्रिश ४ साठी निवड निश्चित झाली आहे. ती या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. क्रिशच्या मागील दोन भागांमध्ये प्रियांका चोप्राने मुख्य भूमिका साकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यानंतर तिने आणखी काही चित्रपटांमध्ये काम केले आणि लग्नानंतर परदेशात स्थलांतर केले. ती राजामौलींच्या वाराणसी चित्रपटातून भारतीय चित्रपटसृष्टीत परतली आणि आता क्रिश ४ द्वारे ती बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करत आहे. सुरुवातीला संजय लीला भन्साळींच्या गंगूबाई काठियावाडी चित्रपटासाठी प्रियांका निवडली गेली होती, परंतु या चित्रपटात आलिया भट्टने एन्ट्री घेतली .

”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

Published On: Feb 06, 2026 | 06:34 PM

Feb 06, 2026 | 06:34 PM
