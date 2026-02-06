Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune ZP Election 2026: कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार…; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला

अजित पवाराच्या निधनानंतर पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक संवेदनशील झाले असले, तरी कामाच्या राजकारणातून भावनिक आवाहनांकडे झालेला हा कल मतदारांना कितपत पटतो, याचा फैसला अखेर निकालाच्या दिवशीच होणार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 10:50 AM
Pune ZP Election 2026: कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार…; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला

Pune ZP Election 2026: कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार...; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला

  • राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचारात विकासकामांपेक्षा ‘भावनिक आवाहनांना’ अधिक प्राधान्य
  • राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांकडून “राष्ट्रवादीला दिलेले एक मत म्हणजे अजितदादांना खरी श्रद्धांजली- राष्ट्रवादीकडून आवाहन
  • सभा, गावभेटी आणि सोशल मीडियावरील प्रचार साहित्यात आता दादांच्या प्रशासकीय निर्णयांच्या माहितीपेक्षा त्यांच्या आठवणी
Pune ZP Election 2026: “मी कामाचा माणूस आहे, माझ्या कामाच्या जोरावर मत मागतो, ” हे वाक्य माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजकारणाची ठळक ओळख ठरले होते. विकासकामे, प्रशासकीय पकड़, निर्णयक्षमता आणि ठोस कार्यपद्धती याच्या बळावर मतदारांसमोर उभे राहणे हीच त्यांची कायमची भूमिका होती. मात्र, त्यांच्या अपघाती निधनानंतर पुणे जिल्ह्यातील राजकीय प्रचाराचे स्वरूप बदलत असल्याचे चित्र आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून विकासकामपिक्षा भावनिक आवाहनांवर अधिक भर दिला जात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. “राष्ट्रवादीला एक मत म्हणजे अजितदादांना श्रद्धांजली,” असा भावनिक संदेश थेट मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न अनेक ठिकाणी सुरू आहे. प्रचार साहित्य, गावभेटी, बैठका आणि कार्यकर्त्यांच्या संवादात हा सूर ठळकपणे उमटताना दिसत आहे.

PCMC Property Tax: पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा ७०२ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल

एकत्र ठेवण्याचे आव्हान

विरोधी पक्षांकडूनही या बदललेल्या प्रचारशैलीवर सूचक टीका होत असून, कामाचा वारसा सांगणाऱ्यांनी कामाचे तपशील मांडावेत, अशी अप्रत्यक्ष मागणी पुढे येत आहे. एकूणच, अजित पवाराच्या निधनानंतर पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक संवेदनशील झाले असले, तरी कामाच्या राजकारणातून भावनिक आवाहनांकडे झालेला हा कल मतदारांना कितपत पटतो, याचा फैसला अखेर निकालाच्या दिवशीच होणार आहे. ग्रामीण भागात अनेक चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या.

Pune Congress News: पुणे महापालिकेत ढिसाळ, नियमबाह्य कारभार ? शहर काँग्रेसचा गंभीर आरोप

मात्र, ही प्रचाराची पद्धत खुद्द अजित पवार यांच्या राजकीय विचारधारेच्या विरोधात जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे, भावनिक लाटांवर स्वार होण्याऐवजी विकासकामांची मांडणी, आकडेवारी, निर्णयांची स्पष्टता आणि कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या नावावर भावनिक मतदान मागणे हे त्यांच्या राजकीय संस्काराशी विसंगत असल्याची भावना अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे, पुणे जिल्हा हा नेहमीच मुद्देसूद, विचारपूर्वक आणि तुलनात्मक मतदानासाठी ओळखला जातो.

सिंचन, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा या मुद्दधांवर आधारित राजकारण येथे प्रभावी ठरले आहे, अशा परिस्थितीत भावनिक आवाहनांवर आधारित प्रचार कितफ्त परिणामकारक ठरेल, याबाबत राजकीय विश्लेषक साशंकता व्यक्त करत आहेत.

 

Published On: Feb 06, 2026 | 10:50 AM

