Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही
स्पेनच्या सरकारने नुकतेच सोशल मीडियाच्या प्रभावापासून तरुणांची सुरक्षा करण्यासाठी कठोर कायदे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेंझ यांनी १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले की, सध्या मुले डिजिटल युगात एकटी राहू लागली आहे, सोशल मीडियावर अवैध सामर्गी, डीपफेख सारख्या समस्यांमुळे मुलांचे शोषण होत आहे. या समस्यांपासून मुलांना वाचवण्यासाठी युरोपीय देश सोशल मीडियावर बंजी घालत आहे. जेणेकरुन अल्पवयीन मुलांना संभाव्य धोक्यांपासून वाचवता येईल. सांचेझ सरकारच्या या निर्णयाला स्पॅनिश संसदेत बहुमत मिळाले नाही. परंतु विरोधी पक्षांनी त्यांला पाठिंबा दर्शवला आहे. अल्पवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य, ऑनलाइ सुरक्षितता सध्या अनियंत्रीत झाली आहे.
परंतु यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाद पेटला आहे. एक्स या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मचे सीआईओ मस्क यांनी स्पेनच्या या निर्णयावर टीका केली आहेत. त्यांनी स्पेनच्या पंतप्रधानांना हुकूमशाह म्हणून संबोधले आहे. तसेच जगभरातील अनेक टेक कंपन्यांनी देखील पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्पेन सरकार जाणूनबुजून हा निर्णय घेत असल्याचे टेक कंपन्यांचे मत आहे.
ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि स्पेननंतर आता इतर युरोपीय देश देखील सोशल मीडियावर बंदीसाठी (Social Media Ban) संसदेत विधेयक सादर करणार आहेत. किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमावलींचा विचार केला जात आहेत.
सोशल मीडियावरील बंदीमुळे अनेक तांत्रिक आव्हाने येऊ शकतात. सोशल मिडिया वापरकर्त्यांचे अचूक व निश्चित करणे अत्यंत कठीम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा अंमलात आणणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे सोशल मीडियाव वापराची पद्धत बदलेले. परंतु सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मसाठी त्यांच्या अॅप्समध्ये बदल करण्यात अनेक अडथळे येणार आहेत.
Ans: स्पेन सोशल मीडियावर अल्पवयीन मुलांना वाढता धोका, बाल लैंगिक शोषण, गैर कंटेट, डीपफेकसारख्या समस्यांमधून वाचवण्यासाठी १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे.
Ans: एलॉन मस्कने स्पेनच्या सरकारचा निर्णय हुकूमशाही असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: स्पेनच्या या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहेत. यामुळे वय पडताळणी अत्यंत कठीण जाणार आहेत. तसेच कंटेटबाबतही अनेक अडचणी येणार आहेत.
Ans: स्पेनसह, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियानेही १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घातली आहे. तसेच ब्रिटन, डेन्मार्कदेखील यावर विचार करत आहेत.