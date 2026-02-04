Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Will Elon Musks Money Flow Stop Expresses Anger Over Social Media Ban For Minors

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Social Media Ban : स्पेनच्या सरकारने अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यावर टेक उद्योजक एलॉन मस्क यांनी तीव्र टीका केली आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:08 PM
Elon Musk on Social Media Ban in Spain

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्सनंतर आता स्पेनमध्ये सोशल मीडियावर बंदी
  • टेकंपन्यांनी केली नाराजी व्यक्त
  • एलॉन मस्क यांचीही तीव्र टीका
Spain Social Media Age Limit Policy : माद्रिद : सध्या जगभरात अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरुन वाद सुरु आहे. ऑस्ट्रेलिया (Australia), फ्रान्स (France)आणि आता स्पेन या देशांनी १६ वर्षाखालील मुलांच्या सुरक्षेसाठी सोशल मिडिया वापरावर बंदीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यामुळे टेक कंपन्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रसिद्ध उद्योजक एलॉन मस्क यांनी देखील या निर्णयावर टीका केली आहे.

फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही

स्पेनने का घेतला सोशल मिडिया बंदीचा निर्णय?

स्पेनच्या सरकारने नुकतेच सोशल मीडियाच्या प्रभावापासून तरुणांची सुरक्षा करण्यासाठी कठोर कायदे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेंझ यांनी १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले की, सध्या मुले डिजिटल युगात एकटी राहू लागली आहे, सोशल मीडियावर अवैध सामर्गी, डीपफेख सारख्या समस्यांमुळे मुलांचे शोषण होत आहे. या समस्यांपासून मुलांना वाचवण्यासाठी युरोपीय देश सोशल मीडियावर बंजी घालत आहे. जेणेकरुन अल्पवयीन मुलांना संभाव्य धोक्यांपासून वाचवता येईल. सांचेझ सरकारच्या या निर्णयाला स्पॅनिश संसदेत बहुमत मिळाले नाही. परंतु विरोधी पक्षांनी त्यांला पाठिंबा दर्शवला आहे. अल्पवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य, ऑनलाइ सुरक्षितता सध्या अनियंत्रीत झाली आहे.

टेक कंपन्यांची तीव्र टीका

परंतु यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाद पेटला आहे. एक्स या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मचे सीआईओ मस्क यांनी स्पेनच्या या निर्णयावर टीका केली आहेत. त्यांनी स्पेनच्या पंतप्रधानांना हुकूमशाह म्हणून संबोधले आहे. तसेच जगभरातील अनेक टेक कंपन्यांनी देखील पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्पेन सरकार जाणूनबुजून हा निर्णय घेत असल्याचे टेक कंपन्यांचे मत आहे.

या युरोपीय देशांनीही घेतला सोशल मीडिया बंदीचा निर्णय

ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि स्पेननंतर आता इतर युरोपीय देश देखील सोशल मीडियावर बंदीसाठी (Social Media Ban) संसदेत विधेयक सादर करणार आहेत. किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमावलींचा विचार केला जात आहेत.

काय होईल याचा परिणाम?

सोशल मीडियावरील बंदीमुळे अनेक तांत्रिक आव्हाने येऊ शकतात. सोशल मिडिया वापरकर्त्यांचे अचूक व निश्चित करणे अत्यंत कठीम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा अंमलात आणणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे सोशल मीडियाव वापराची पद्धत बदलेले. परंतु सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मसाठी त्यांच्या अॅप्समध्ये बदल करण्यात अनेक अडथळे येणार आहेत.

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Frequently Asked Questions

  • Que: स्पेन सरकारने १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर का बंदी घातली आहे?

    Ans: स्पेन सोशल मीडियावर अल्पवयीन मुलांना वाढता धोका, बाल लैंगिक शोषण, गैर कंटेट, डीपफेकसारख्या समस्यांमधून वाचवण्यासाठी १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे.

  • Que: एलॉन मस्कने स्पेनच्या निर्णयावर काय टीका केली आहे?

    Ans: एलॉन मस्कने स्पेनच्या सरकारचा निर्णय हुकूमशाही असल्याचे म्हटले आहे.

  • Que: स्पेनच्या या निर्णयाचा टेक कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

    Ans: स्पेनच्या या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहेत. यामुळे वय पडताळणी अत्यंत कठीण जाणार आहेत. तसेच कंटेटबाबतही अनेक अडचणी येणार आहेत.

  • Que: स्पेनसह आणखी कोणत्या देशांनी १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घातली आहे?

    Ans: स्पेनसह, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियानेही १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी घातली आहे. तसेच ब्रिटन, डेन्मार्कदेखील यावर विचार करत आहेत.

Published On: Feb 04, 2026 | 03:06 PM

