एक कोटींपर्यंतच्या विकासकामांना हिरवा कंदील; पुणे मनपा आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मनपाच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाचा आकार सुमारे ११ हजार ६२७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 12:07 PM
एक कोटींपर्यंतच्या विकासकामांना हिरवा कंदील; पुणे मनपा आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (संग्रहित फोटो)

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत विकासकामांच्या मंजुरीवरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विविध विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांसाठी आता वित्तीय समितीची पूर्वमंजुरी आवश्यक राहणार नाही. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नगरसेवकांकडून वित्तीय समितीमुळे विकासकामांना विलंब होत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात होती. त्यामुळे समिती बरखास्त करण्याची मागणीही पुढे आली होती. मात्र, समिती पूर्णपणे रद्द न करता आयुक्तांनी समन्वयाचा मार्ग स्वीकारत लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या कामांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मनपाच्या २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाचा आकार सुमारे ११ हजार ६२७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात सुमारे १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्याने मनपासमोर तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तुटीचे आव्हान उभे आहे. मालमत्ता कर आणि जीएसटी नुकसानभरपाई हे मनपाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत मानले जातात.

कोरोना काळात खर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी वित्तीय समितीची स्थापना केली होती. अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक आणि मुख्य अभियंता यांचा या समितीत समावेश आहे. समितीमुळे अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या अनावश्यक निविदा रोखण्यात यश आल्याचे सांगितले जाते.

पूर्वी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना सूट देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता ती मर्यादा थेट एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत होणारी दुरुस्ती, रस्ते आणि स्थानिक विकासकामे अधिक वेगाने पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Published On: May 10, 2026 | 12:07 PM

केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

