Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Iran Blast : इराणमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. इराणच्या अब्बास बंदरावरील स्फोटनंतर आणखी एका ठिकाणी धमाका झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. इस्रायलने हल्ला केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Iran Blast

Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; इस्रायली हल्ला असल्याचा संशय (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मध्यपूर्वेत पुन्हा अस्थिरतेचे वातावरण
  • इराणमध्ये एकामागून एक हल्ला
  • इस्रायलने हल्ला केल्याचा संशय
Iran Blast News in Marathi : तेहरान : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणमध्ये  (Iran) शनिवारी (31 जानेवारी 2026) दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी स्फोट झाला असून यामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामध्ये 10 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था तेहरान टाईम्सने अग्निशमन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे. या स्फोटाचा भयावह व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग

एकामागून एक स्फोट

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (31 जानेवारी 2026) इराणच्या प्रमुख अब्बास बंदरावरही भीषण स्फोट झाला होता. या स्फोटात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. तर अनेकजण जखमी झाले होते. यामध्ये अब्बास बंदरावरील एका आठ मजली इमारतीमध्ये स्फोट झाला होता. या स्फोटामुळे आसपासच्या इमारतींनाही आग लागली होती. यामुळे प्रचंड नुसकसान झाले होते. दरम्यान या स्फोटाच्या काही तासानंतर आणखी एक स्फोट झाला.  ज्यामध्ये इराणच्या अहवाज शहरातील एका रहिवाशी इमारतीत स्फोट झाला होता. यात स्फोटात पाच जण जागीच ठार झाले तर 14 जण जखमी झाले आहेत.

स्फोटाचे कारण

सध्या या स्फोटाचे कारण अस्पष्ट आहे. परंतु हे स्फोट अशा वेळी झाले आहेत जेव्हा अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढला आहे. तसेच अमेरिकेने इराणला सैन्य वेढाई घातला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यामुळे काही तज्ज्ञांच्या मते हा अपघात नसून हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सध्या इराणने देखील या स्फोटात कोणत्या बाह्य देशाचा समावेश असल्याचे अधिकृत घोषणा केलेली नाही. स्फोटाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. आपत्कालीन आणि बचाव पथकांनी जखमींना रुग्णलयात दाखल केले आहे.

इस्रायलची प्रतिक्रिया 

दरम्यान इस्रायलने या स्फोटांपासून दूर राहण्याचे जाहीर केले आहे. इस्रायली (Israel) अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, इराणमध्ये अब्बास बंदरावर आमि अहवाज शहरात झालेल्या स्फोटांमध्ये ज्यू देश इस्रायलचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही.


इराण हादरलं! अमेरिकेशी तणावादरम्यान बंदर अब्बासवर भीषण स्फोट; घात की अपघात?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये पुन्हा कुठे झाला स्फोट?

    Ans: इराणच्या अहवाज शहरातील एका रहिवाशी इमारतीत भीषण स्फोट झाला आहे.

  • Que: इराणमध्ये झालेल्या स्फोटात किती जिवीतहानी झालेली आहे?

    Ans: इराणमध्ये अब्बास बंदरावरील हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू, तर अहवाज शहरातील हल्ल्यात ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच १० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

Published On: Feb 01, 2026 | 02:47 PM

