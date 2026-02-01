30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट हे गेल्या काही काळापासून कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकले आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुन्हा एकदा त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. विक्रम भट्ट आणि श्वेतांबरी भट्ट गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्या याचिका फेटाळल्याने दोघांनाही मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्यांचे सह-आरोपी मेहबूब अन्सारी यांचा जामीन अर्जही फेटाळला. न्यायालयाच्या मते, सध्या तपास सुरू आहे आणि या प्रकरणात जामीन देणे अयोग्य ठरेल.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी विक्रम भट्ट यांच्या खटल्याची सुनावणी केली, जिथे एका सार्वजनिक सेवेच्या वकिलाने जामीन अर्जांना विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की फसवणुकीचा तपास सुरू आहे आणि अनेक प्रमुख पैलू अद्याप तपासलेले नाहीत. वकिलाने असा दावाही केला की जर यावेळी जामीन मंजूर झाला तर आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, ज्यामुळे खटल्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
विक्रम भट्ट यांच्या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान, राजस्थान पोलिसांना असे आढळून आले की संचालक आणि त्यांच्या पत्नीने विविध काल्पनिक नावांनी बिले जारी केली होती. या बिलांद्वारे, तक्रारदाराला एकूण ४,२३,१३,४२४ विविध खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडण्यात आले. हे पैसे नंतर आरोपींच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. सरकारी वकिलांच्या मते, आरोपींनी त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी १,६५,६९,९५५ वापरले. सरकारी वकिलांनी सांगितले की सह-आरोपी मेहबूब अन्सारी तपासात खूप सक्रिय होते. अहवाल असे सूचित करतात की आरोपी साक्षीदारांवर प्रभाव पाडण्याचा आणि त्यांचे जबाब बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परिणामी, उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय घेतला.
Movie Collection: Border 2 ठरला भारतातीय सर्वात मोठा युद्धपट; सनी देओलचा चित्रपट ९ व्या दिवशीही सुस्साट
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या प्रकरणात राजस्थानमधील इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे मालक अजय मुरडिया यांचा समावेश आहे. त्यांनी विक्रम भट्ट यांना चित्रपट निर्मितीसाठी ४२ कोटी देण्याचे मान्य केले होते. नंतर मुरडिया यांनी आरोप केला की त्यांची फसवणूक झाली आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी विक्रम भट्ट आणि इतर आठ जणांविरुद्ध उदयपूरमध्ये एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर उदयपूर पोलिसांनी प्रथम विक्रम भट्ट यांचे सह-निर्माते मेहबूब अन्सारी आणि कथित फसवणूक करणारा विक्रेता संदीप यांना मुंबईतून अटक केली. ७ डिसेंबर रोजी विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरीलाही त्यांच्या मुंबईतील फ्लॅटमधून अटक करण्यात आली.
चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी