Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ट्रॅफिक प्लॅनिंग, रस्त्यांची सुधारणा अन्…; प्रभाग 9 साठी राष्ट्रवादीचा ‘जनहितनामा’ प्रसिद्ध

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील विकासकामांचा सविस्तर “प्रगती अहवाल” प्रकाशित करण्यात आला.

Updated On: Jan 12, 2026 | 05:59 PM
ट्रॅफिक प्लॅनिंग, रस्त्यांची सुधारणा अन्...; प्रभाग 9 साठी राष्ट्रवादीचा ‘जनहितनामा’ प्रसिद्ध

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीकडून जोरदार प्रचार सुरु आहे. अजित पवार गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रचारसभा घेत आहेत. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ९ सध्या राज्यभर चर्चेत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील विकासकामांचा सविस्तर “प्रगती अहवाल” प्रकाशित करण्यात आला. यासोबतच प्रभागातील नागरिकांच्या अपेक्षा आणि जनतेच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेला “जनहितनामा” देखील यावेळी प्रसारित करण्यात आला.

या प्रगती अहवालात प्रभाग क्रमांक ९ मधील पायाभूत सुविधा, नागरिकांसाठी राबवलेले उपक्रम, तसेच पुढील काळात करण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा ठोस आराखडा मांडण्यात आला आहे. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि व्यवहार्य उपाययोजनांचा समावेश असलेला जनहितनामा तयार करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

NH-4 सर्व्हिस रोड विकासावर ठोस भूमिका

प्रभागातील दळणवळण आणि प्रवासातील अडचणी लक्षात घेऊन नॅशनल हायवे (NH-4) सर्व्हिस रोडसह स्वतंत्र सर्व्हिस रोड विकास करण्याचा स्पष्ट निर्धार जनहितनाम्यात मांडण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाची सुविधा मिळेल, तसेच नियोजनबद्ध बांधकाम व पर्यायी मार्ग उभारणी करून कोंडी कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

ट्रॅफिक प्लॅनिंग (ट्रॅफिक कोंडीमुक्त प्रभाग)

प्रभागातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ट्रॅफिक को-ऑर्डिनेटिंग आणि सुसूत्र ट्रॅफिक प्लॅनिंग राबवण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत रस्ते सुधारणा, सिग्नल समन्वय, शिस्तबद्ध पार्किंग, तसेच गरजेनुसार फ्लायओव्हर/अंडरपास यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. तसेच महत्त्वाचे मिसिंग लिंक्स पूर्ण करणे आणि राधा चौक, राम इंदु पार्क, ज्युपिटर परिसर यांसारख्या प्रमुख ट्रॅफिक स्पॉट्सवर ठोस हस्तक्षेप करून कोंडी कमी करण्याचा आराखडा जाहीर करण्यात आला.

तसेच प्रभागातील मीसिंग लिंक रस्ता पूर्ण करण्याचा ही मुद्दा घेण्यात आला. प्रामुख्याने वाकड बालेवाडी रस्ता, पाषाण लिंक रोड आणि प्रभाग ट्रॅफिक कोंडी मुक्त करण्यासाठी जे आवश्यक रस्ते पूर्ण करण्याचं मुद्दा दिला आहे. या कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अधिकृत उमेदवार गायत्री मेढे-कोकाटे, बाबुराव चांदेरे, पार्वती निम्हण तसेच अमोल बालवडकर उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित उमेदवारांनी स्पष्ट केले की, “प्रभाग क्रमांक ९ मधील विकासकामे अधिक गतीने पूर्ण करून नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा देणे आणि दिलेली आश्वासने पूर्णत्वास नेणे हा आमचा ठाम संकल्प आहे.”

Web Title: Ncp candidates in pune municipal corporations ward 9 promise to solve citizens problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 05:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
2

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
4

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM