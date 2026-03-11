धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

पुणे : सध्या सोशल मीडियावर भारतीय लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांचा कथित व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. मात्र, तो डीपफेक आणि डिजिटलरित्या छेडछाड केलेला असल्याचे अधिकृत तपासात स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी हा व्हिडिओ पाकिस्तान समर्थित प्रोपागंडा अकाउंट्सद्वारे पसरवला जात असल्याचा इशारा दिला आहे.
सध्या लष्करप्रमुखांच्याच नावाने व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये जनरल द्विवेदी हे आंतरराष्ट्रीय जलसीमेतील एका इराणी जहाजाची अचूक लोकेशन भारताने इस्रायलला दिली, कारण भारत हा इस्रायलचा रणनीतिक सहकारी आहे, असे म्हटले आहे. मात्र, तपासात हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पीआयबीच्या ‘पीआयबी फॅक्ट चेक विभागा’नेही या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला आहे. काही पाकिस्तानी प्रोपागंडा अकाउंट्सने भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या आदेशावरून भारतीय नौदलाने इराणी जहाजावर हल्ला केल्याचा तसेच नौदलप्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी राजीनामा देणार असल्याचा खोटा दावा केल्याचेही पीआयबीने स्पष्ट केले आहे. या सर्व दाव्यांना कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचेही पीआयबीने नमूद केले आहे.
नागरिकांनी अधिकृत सरकारी स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा
अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडिओ किंवा संदेश सत्यता पडताळणी न करता शेअर करू नयेत, असे आवाहन केले आहे. शत्रू देशांकडून ‘माहिती युद्धा’च्या माध्यमातून देशात भ्रम आणि अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने नागरिकांनी सावध राहून केवळ अधिकृत सरकारी स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
विधानांचा केला आभास
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ आधुनिक डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तयार करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा आणि आवाज डिजिटल पद्धतीने बदलून त्यांच्याकडून कधीही न केलेली विधाने केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. भारत, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे बनावट व्हिडिओ पसरवून गोंधळ आणि तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हे देखील वाचा : ISI Spy Arrested: ७ वर्षांची सेवा आणि देशाशी गद्दारी! नौदलाचा सैनिकच निघाला ISIचा गुप्तहेर निघाला