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Pune : पुण्यात गाड्यांची तोडफोड, 18 जणांवर गुन्हा दाखल

Updated On: Jul 15, 2026 | 02:56 PM IST
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सारांश

Pune : पुण्याच्या सहकारनगरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्ती सोसायटीचा आवारात जाऊन गाड्यांची तोडफोड केली.

Vandalism of the vehicle in pune (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Vandalism of the vehicle in pune (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

पुण्यात धक्कादायक प्रकार समोर

सहकारनगर परिसरात उभ्या वाहनांची तोडफोड केली.

रहिवाशांसोबत वाद घालत मोठ्याने शिवीगाळ

 

पुण्यातील सहकारनगर परिसरात मध्यरात्री घडलेल्या एका प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही तरुणांनी दुचाकींवरून येत एका गृहनिर्माण सोसायटीत प्रवेश केला आणि काही मिनिटांतच परिसरात गोंधळ घालत उभ्या वाहनांचे नुकसान केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणानंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू करत 18 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.

स्थानिक नागरिकांवर शिवीगाळ 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रात्री साधारण एकच्या सुमारास घडली. अनेक दुचाकींवरून आलेल्या तरुणांचा एक गट थेट सोसायटीच्या आवारात शिरला. सुरुवातीला त्यांनी मोठ्याने आरडाओरडा केला. त्यानंतर परिसरातील रहिवाशांशी वाद घालत शिवीगाळ केल्याचे सांगितले जात आहे. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे अनेक नागरिक घराबाहेर येण्यासही घाबरले.

गोंधळ वाढत असतानाच काही जणांनी हातातील शस्त्रांचा धाक दाखवत सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांवर हल्ला चढवला. विशेषतः कारच्या काचा फोडण्यात आल्याने मोठे नुकसान झाले. काही वाहनांचे इतर भागही फोडल्याची माहिती समोर येत आहे. हा प्रकार अवघ्या काही मिनिटांत घडला, मात्र त्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली.

अनेक कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण….

प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, वाहनांची तोडफोड करताना संबंधितांनी स्थानिकांना धमकावल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रात्रीच्या शांततेत अचानक झालेल्या या घटनेमुळे लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकही घाबरल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

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तोडफोड केल्यानंतर संबंधित तरुण घटनास्थळावरून तातडीने निघून गेले. घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलिसांनी परिसरात धाव घेत पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर पुराव्यांच्या आधारे तपासाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकरणात 18 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

परिसरातील नागरिकांनी सुरक्षेबाबत चिंता….

दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. निवासी भागात मध्यरात्री अशा पद्धतीने टोळक्यांनी प्रवेश करून दहशत माजवणे ही गंभीर बाब असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात निवासी सोसायट्यांमध्ये सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सीसीटीव्ही व्यवस्था, सुरक्षा रक्षक आणि पोलिसांची गस्त असूनही अशा घटना घडत असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींना लवकर अटक होऊन नेमके कारण समोर यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सहकारनगर पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू ठेवला असून उपलब्ध पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे. पोलिसांकडून अद्याप या घटनेमागील नेमके कारण अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

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Web Title: Parked vehicles were vandalized in the sahakarnagar area

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Published On: Jul 15, 2026 | 02:53 PM

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