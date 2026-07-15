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Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

Japan Gold Reserve : जपानची राजधानी टोकियोपासून ३६० किलोमीटर अंतरावर, समुद्रात ७०० मीटर खोलीवर सोन्याचा एक प्रचंड साठा सापडला आहे. हे सोने ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीपर्यंत दडलेले आहे.

japan undersea gold reserve discovered 700 meters depth pyrite invisible gold tokyo

Japan Gold Reserve: समुद्राखाली ७०० मीटरवर सापडला सोन्याचा प्रचंड खजिना; खडकांमध्ये सोन्याचे अफाट साठे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • समुद्राखाली सोन्याचा अफाट खजिना
  • ‘मूर्खांच्या सोन्यात’ दडलंय खरं सोनं
  • आधुनिक तंत्रज्ञानाचा चमत्कार

Japan undersea gold reserve discovery : सध्या भारतात सोन्याचे भाव गगनाला भिडले असून ते प्रति तोळा १,४०,००० रुपयांच्याही पार गेले आहेत. अशा अत्यंत महागड्या काळात जर एखाद्या देशाला सोन्याचा अफाट साठा सापडला, तर त्या देशाचे नशीब रातोरात बदलू शकते. असाच काहीसा प्रचंड जॅकपॉट आता जपान या देशाच्या हाती लागला आहे. जपानी (Japan) शास्त्रज्ञांनी आपल्या सागरी सीमेमध्ये एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत विस्मयकारक शोध लावला आहे. समुद्राच्या अथांग गर्भात, पृष्ठभागापासून तब्बल ७०० ते ७५० मीटर खोलीवर सोन्याचा एक विशाल आणि दुर्मिळ खजिना शोधण्यात संशोधकांना मोठे यश आले आहे.

हा विलक्षण शोध जपानची राजधानी टोकियोपासून साधारणपणे ३६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ‘इझू-ओगासावारा’ (Izu-Ogasawara Arc) या ज्वालामुखी बेटांच्या क्षेत्रातील ‘हिगाशी-आओगाशिमा’ (Higashi-Aogashima) या पाण्याखालील विवरामध्ये (Caldera) लागला आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हा खजिना उघड्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या सोन्याच्या विटा किंवा तुकड्यांच्या स्वरूपात नाही. हे सोने एका अशा खडकात दडलेले आहे, ज्याला शतकानुशतके लोकांनी ‘मूर्खांचे सोने’ (Fool’s Gold) म्हणून हिणवले होते.

समुद्रतळावरील ‘हायड्रोथर्मल’ झऱ्यांचे रहस्य

हा संपूर्ण मौल्यवान साठा समुद्रतळावरील एका सक्रिय ज्वालामुखीच्या प्रदेशात सापडला आहे. या भागात समुद्राच्या तळाशी अनेक हायड्रोथर्मल झरे (Undersea Hydrothermal Vents) आहेत, ज्यातून सातत्याने खनिजयुक्त गरम पाण्याचे कारंजे बाहेर फेकले जात असतात. हे गरम पाणी जेव्हा समुद्राच्या थंड पाण्याच्या संपर्कात येते, तेव्हा तिथे वैशिष्ट्यपूर्ण चिमणीसारख्या रचना तयार होतात आणि सल्फाईडचे दाट थर जमा होतात.

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शास्त्रज्ञांना या विशिष्ट हायड्रोथर्मल झऱ्यांच्या आसपास सोने असू शकते याची कल्पना बऱ्याच काळापासून होती. परंतु, नुकत्याच केलेल्या एका सखोल अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, या जागेत दडलेल्या सोन्याचे प्रमाण हे जगातील आतापर्यंतच्या सर्व रेकॉर्ड्सना मागे टाकणारे आहे. हे सोने सामान्य डोळ्यांनी पाहणे अशक्य आहे कारण ते ‘पायराईट’ (Pyrite) नावाच्या आयर्न सल्फाईड खनिजामध्ये अणू पातळीवर अंतर्भूत झालेले आहे.

रोबोटिक पाणबुड्या आणि अत्याधुनिक चाचणी

समुद्राच्या अत्यंत खोल भागात मानवाला थेट पोहोचणे अशक्य असल्यामुळे, जपानी संशोधकांनी या मोहिमेसाठी आधुनिक रोबोटिक पाणबुड्यांचा (Robotic Submarines) वापर केला. या हाय-टेक पाणबुड्यांनी समुद्राच्या ७०० मीटरहून अधिक खोलीवर जाऊन तिथल्या खडकांचे आणि हायड्रोथर्मल चिमण्यांचे नमुने अत्यंत कौशल्याने गोळा केले.

credit – social media and Twitter

हे नमुने जेव्हा प्रयोगशाळेत आणले गेले, तेव्हा सामान्य सूक्ष्मदर्शकाखाली देखील त्यात सोने दिसत नव्हते. त्यानंतर शास्त्रज्ञांनी ‘सेकंडरी-आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री’ (Secondary-Ion Mass Spectrometry – SIMS) या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून या खडकांचे अणू स्तरावर विश्लेषण केले. या चाचणीच्या निकालांनी जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञांना थक्क केले. या खडकांमध्ये सोन्याची सांद्रता (Gold Concentration) तब्बल १.९% पर्यंत असल्याचे आढळले, जे या प्रकारच्या सागरी साठ्यांमध्ये आतापर्यंत मोजले गेलेले जगातील सर्वोच्च प्रमाण आहे.

नेहमीच्या सोन्याच्या खाणींपेक्षा हे सोने वेगळे कसे आहे?

जगभरात जमिनीवर आढळणाऱ्या सोन्याच्या खाणींमध्ये सोने हे सामान्यतः कणांच्या, बारीक तारांच्या किंवा शुद्ध तुकड्यांच्या स्वरूपात दगडांमध्ये अडकलेले असते. ते शुद्ध करणे तुलनेने सोपे असते. परंतु, जपानच्या समुद्रतळाशी मिळालेले हे सोने पूर्णपणे वेगळ्या अवस्थेत आहे.

हे सोने मुख्यत्वे दोन स्वरूपात आढळले आहे:

१. अतिसूक्ष्म नॅनोकण (Nanoparticles): जे पायराईट खनिजाच्या आत अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपात विखुरलेले आहेत.

२. अणू संरचना (Atomic Level Integration): हे सोने वेगळे अस्तित्व न दाखवता थेट पायराईटच्या स्फटिक जाळीमध्ये (Crystal Lattice) अणू-अणूने अचूकपणे जोडले गेले आहे.

याला वैज्ञानिक भाषेत ‘अदृश्य सोने’ (Invisible Gold) म्हटले जाते. ज्या ‘पायराईट’ला किंवा ‘मूर्खांच्या सोन्याला’ खाणकाम करणारे लोक कचरा समजून फेकून द्यायचे, त्याच पायराईटच्या पोटात आता खऱ्या आणि शुद्ध सोन्याचा महासागर दडला असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

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खनन करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान

जरी हा शोध अत्यंत रोमांचक आणि जपानची अर्थव्यवस्था बदलून टाकणारा असला, तरी प्रत्यक्षात हे सोने समुद्राबाहेर काढून ते शुद्ध करणे हे विज्ञानापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. समुद्राच्या ७०० मीटर खोलीवर, जिथे अत्यंत गरम आणि आम्लयुक्त पाणी बाहेर पडत असते, तिथे व्यापारी तत्त्वावर खाणकाम करणे सध्यातरी अत्यंत कठीण आणि खर्चिक आहे.

तसेच, अणू पातळीवर पायराईटमध्ये अडकलेले हे सोने रासायनिक प्रक्रियेद्वारे वेगळे करण्यासाठी अत्यंत प्रगत आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा विकास करावा लागणार आहे. तरीही, जपानमधील या यशस्वी शोधामुळे भविष्यातील समुद्राखालील खाणकामाच्या (Deep-Sea Mining) नव्या युगाची पहाट झाली आहे, यात शंका नाही.

Web Title: Japan undersea gold reserve discovered 700 meters depth pyrite invisible gold tokyo

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:30 PM

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