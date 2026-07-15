शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा निर्णय! तब्बल ४८,००० कोटींचे जुने वीज बिल माफ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अनेक शेतकऱ्यांकडे ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या कृषी वीज जोडण्यांची अनेक वर्षांपासूनची थकीत बिले आहेत. ही थकबाकी सरकारी नोंदींमध्ये आहे आणि वीज कंपनीचे अधिकारी ती वसूल करण्यासाठी कधीही येऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने ४८,००० कोटी रुपयांची ही जुनी वीज बिले माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
LIVE | ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केल्याबद्दल भाजपा किसान मोर्चातर्फे आयोजित सत्कार समारंभ 🕜 दु. १.३० वा. | १५-७-२०२६📍मुंबई. @BJP4Maharashtra @bjp4mahakm#Maharashtra #Karjmafi2026 #FarmerWelfare https://t.co/9OcG0cvvZu — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 15, 2026
“आम्हाला वाटते की शेतकऱ्यांवरील जुन्या देण्यांचा बोजा पूर्णपणे दूर व्हावा, जेणेकरून ते नव्याने सुरुवात करू शकतील आणि आपल्या भविष्यासाठी एक नवीन अध्याय लिहू शकतील. याच उद्देशाने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
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हे उल्लेखनीय आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की राज्य सरकारचे उद्दिष्ट केवळ थकीत वीज बिले माफ करणे हे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे देखील आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विश्वास आहे की, एकदा का थकीत वीज बिलांचा बोजा दूर झाला की, शेतकरी शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू शकतील आणि उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
आपल्या भाषणादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेवर आधारित कृषी योजनांवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना अखंडित आणि परवडणारी वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पुरेसा वीजपुरवठा पोहोचेल आणि कृषी क्षेत्र स्वावलंबी होईल याची खात्री करण्यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यापूर्वी, फडणवीस सरकारने अलीकडेच ५६ लाख शेतकऱ्यांची ३६,५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती.
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