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IND VS ENG: काय राव! शतक हुकलं पण इतिहास रचला; Shubhman Gill ची कोहलीच्या ‘या’ विक्रमाशी बरोबरी

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

एजबेस्टन येथे इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यात पहिला वनडे सामना खेळवला गेला. टीम इंडियाने इंग्लंडचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली आहे.

IND VS ENG: काय राव! शतक हुकलं पण इतिहास रचला; Shubhman Gill ची कोहलीच्या ‘या’ विक्रमाशी बरोबरी

शुभमन गिलचा रेकॉर्ड (फोटो- ians)

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विस्तार
  • कर्णधार शुभमन गिलचा नवा रेकॉर्ड 
  • एजबेस्टन मैदानावर पूर्ण केल्या 510 रन्स 
  • विराट कोहलीनंतर ठरला दुसरा भारतीय फलंदाज 
India Vs England ODI Updates: काल एजबेस्टन येथे भारत अन् इंग्लंडमध्ये पहिला एकदिवसीय सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने 6 विकेट्सने इंग्लंडचा पराभव केला आहे. या सामन्यात शुभमन गिलने भारताचे नेतृत्व केले. कर्णधार शुभमन गिलने कालच्या सामन्यात शानदार खेळी. तीन सामन्यांच्या सिरिजमध्ये 1-0 अशी आघाडी भारताने घेतली आहे. तसेच शुभमन गिलला आयसीसी रॅंकिंगमध्ये देखील फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे.

एजबेस्टन येथे इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यात पहिला वनडे सामना खेळवला गेला. टीम इंडियाने इंग्लंडचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी केली आहे. एक मजबूत खेळी करत भारतीय संघाला विजयापर्यंत पोहोचवले. शुभमन गिल 80 रन्सची खेळी करून आउट झाला.

कर्णधार शुभमन गिल सलामीला खेळण्यासाठी मैदानात आला. 11 फोर आणि 1 सिक्सच्या जोरावर त्याने 80 रन्स केल्या. त्यानंतर तो रीटायर्ड हर्ट झाला. त्यामुळे तो शतकी खेळीपासून बाजूला राहिला. मात्र त्याने या सामन्यात एक मोठा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. आपल्या 80 रन्सच्या खेळीवर शुभमन गिलने एजबेस्टन क्रिकेट मैदानावर 500 रन्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली यानंतर शुभमन गिलने हा रेकॉर्ड केला आहे.

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एकाच मैदानावर माजी कर्णधार विराट कोहलीनंतर शुभमन गिलने 500 रन्सचा रेकॉर्ड केला आहे. शुभमन गिल असा रेकॉर्ड करणारा दूसरा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. तसेच तो दूसरा भारतीय कर्णधार ठरला आहे. याचा खेळीचा फायदा शुभमन गिलला आयसीसी रॅंकिंग मध्ये देखील झाला आहे. आयसीसी वनडे रॅंकिंगमध्ये शुभमन गिलने मोठी झेप घेतली आहे. काल भारत अन् इंग्लंड यांच्यात पहिला वनडे सामना पार पडला. यामध्ये टॉस जिंकून इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी केली. इंग्लंडने भारताला 259 रन्सचे टार्गेट दिले होते. ते भारताने 4 विकेट्स गमावून पूर्ण केले.

भारतीय संघ: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर / कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह / मोहम्मद सिराज.

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इंग्लंडचा संघ: फिल सॉल्ट, विल जॅक्स, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टिरक्षक), बेन डकेट, सॅम करन, लियाम डॉसन / रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद / गस ॲटकिन्सन.

Web Title: Indian team captain shubhman gill make 500 runs in edgboston and break virat kohli record against england

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:45 PM

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