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Pune Police: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त; पोलीस अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण

Updated On: Jul 14, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Pune Police : शहराचा सातत्याने होत असलेला विस्तार, नव्याने समाविष्ट होणारे भाग, वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीवरील ताण आणि बदलते गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत किमान तीन पोलिस चौक्या असाव्यात.

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Pune Police: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त; पोलीस अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण, नेमकं चाललयं काय?

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विस्तार
  • पुणे शहर पोलिस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त
  • नियोजित ४० पोलिस चौक्या सुरू करण्याचे नियोजनही बारगळले
  • पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही दुर्लक्ष
Pune Police Exclusive News: पुणे शहर पोलिस दलात पोलिस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस निरीक्षक पदांची तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त असून, त्यामुळे त्याचा थेट दैनंदिन कामकाजावर मोठा ताण पडत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः नव्याने सुरू करण्यात आलेले पोलिस ठाणी तसेच नियोजित ४० पोलिस चौक्या सुरू करण्याचे नियोजनही बारगळले आहे.

पुणे आयुक्तालयाने शहरातील पोलिसिंग अधिक प्रभावी तसेच सर्व सामान्य नागरिकांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी नुकतेच नवीन ७ पोलिस ठाणी सुरू केली. आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत ४४ पोलिस ठाणे, एक सायबर पोलिस ठाणे आणि ११० पोलिस चौक्या कार्यरत आहेत. शहराचा सातत्याने होत असलेला विस्तार, नव्याने समाविष्ट होणारे भाग, वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीवरील ताण आणि बदलते गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत किमान तीन पोलिस चौक्या असाव्यात.

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शहरातील एकूण मंजूर पदे व रिक्त पदांची स्थिती

पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) मंजूर ५९९, रिक्त २११ (३५%)
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (एपीआय) मंजूर २६४, रिक्त १९
पोलिस निरीक्षक (पीआय) मंजूर १८८, रिक्त १६

पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही दुर्लक्ष

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नाप न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे वेळोपेळी पत्रऋयवहार करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षित प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडत कामकाज करावे लागत असून, त्याचा थेट परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांनी सांगितले.

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पुण्याला नकोरे बाबा… अधिकारीच इच्छुक नसल्याचे चित्र

शहर पोलिस दलात काहीच वर्षांपुर्वी बदलून येण्यासाठी मोठी लाईन असायची, १०० अधिकाऱ्याची गरज असल्यास ११० अधिकारी दिले जात. तर काही अधिकारी वेटीगवर असत. परंतु गेल्या काही वर्षात या उलट चित्र निर्माण झाले आहे. सध्या पुण्याला येण्यासाठी अधिकारी इच्छुक नसल्याचे चित्र आहे, हा बदल नेमका का झाला हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, पण, या गोष्टीची देखील मोठी चर्चा सध्या शहर पोलिस दलात सुरु आहे.

 

Web Title: Pune news pune city police force 35 percent officers posts vacant psi api pi staff shortage

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Published On: Jul 14, 2026 | 07:53 AM

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