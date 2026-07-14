Pune Police: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त; पोलीस अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण

पुणे आयुक्तालयाने शहरातील पोलिसिंग अधिक प्रभावी तसेच सर्व सामान्य नागरिकांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी नुकतेच नवीन ७ पोलिस ठाणी सुरू केली. आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत ४४ पोलिस ठाणे, एक सायबर पोलिस ठाणे आणि ११० पोलिस चौक्या कार्यरत आहेत. शहराचा सातत्याने होत असलेला विस्तार, नव्याने समाविष्ट होणारे भाग, वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीवरील ताण आणि बदलते गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत किमान तीन पोलिस चौक्या असाव्यात.
पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) मंजूर ५९९, रिक्त २११ (३५%)
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (एपीआय) मंजूर २६४, रिक्त १९
पोलिस निरीक्षक (पीआय) मंजूर १८८, रिक्त १६
एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नाप न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडे वेळोपेळी पत्रऋयवहार करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षित प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडत कामकाज करावे लागत असून, त्याचा थेट परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांनी सांगितले.
शहर पोलिस दलात काहीच वर्षांपुर्वी बदलून येण्यासाठी मोठी लाईन असायची, १०० अधिकाऱ्याची गरज असल्यास ११० अधिकारी दिले जात. तर काही अधिकारी वेटीगवर असत. परंतु गेल्या काही वर्षात या उलट चित्र निर्माण झाले आहे. सध्या पुण्याला येण्यासाठी अधिकारी इच्छुक नसल्याचे चित्र आहे, हा बदल नेमका का झाला हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, पण, या गोष्टीची देखील मोठी चर्चा सध्या शहर पोलिस दलात सुरु आहे.