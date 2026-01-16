Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PMC Election Result 2026: पुण्यात मतमोजणी केंद्रावर राडा! ठोंबरेंनी केला EVM मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप

पुण्यात मतमोजणीवेळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. रुपाली ठोंबरे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे आता पुण्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:13 PM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

  • पुण्यात निवडणूक तणाव शिगेला!
  • ठोंबरेंच्या आरोपांमुळे मतमोजणीवेळी गोंधळ
  • EVM वादामुळे पुण्यात गोंधळ
पुण्यात मतमोजणी दरम्यान केंद्रावर मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांनी ईव्हीएम मशीन संबंधित काही गंभीर आरोप केले असून त्यांच्या या आरोपांमुळे आता मतमोजणी केंद्रावर मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. पुण्यातील महापालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीला सकाळीच सुरुवात झाली आहे. मतमोजणी सुरु असतानाच प्रभाग क्रमांक २५ च्या मतमोजणी केंद्रावर मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. याचं कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांनी मतमोजणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम मशीन बदलल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – AI Created)

BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांनी असा दावा केला आहे की, मतमोजणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम मशीन बदलण्यात आल्या आहेत. मशीनचे नंबर जूळत नाहीत. रुपाली ठोंबरे यांनी केलेले हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत. त्यांच्या या आरोपांमुळे सर्वत्र तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच रूपाली ठोंबरे यांनी मशीनचे नंबर जूळत नसल्याचा अतिशय गंभीर दावा केला आहे. त्यांनी केलेल्या या आरोपांमुळे निकाल प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. रुपाली ठोंबरे यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे प्रभाग क्रमांक २५ च्या मतमोजणी केंद्रावरील मतमोजणी तातडीने थांबवण्यात आली. या घटनेमुळे मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालंय.

यावेळी रूपाली ठोंबरे आणि गणेश भोकरे प्रचंड आक्रमक झाले होते. त्यावेळी रूपाली ठोंबरे आणि गणेश भोकरे यांचा पोलिसांसोबत वाद देखील झाला. या गोंधळामुळे मतमोजणी केंद्रावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

Municipal Election Result 2026 : मुंबईत पहिल्या तासात मोठी उलटफेर! चर्चा एकाची फायदा दुसऱ्याला, महानगरपालिकेचा पहिला निकाल जाहीर

पुणे महानगरपालिकेत प्रभाग क्रमांक २० मधून चार जण विजयी झाले आहेत. प्रभाग क्र. २० शंकर महाराज मठ बिबेवाडी या एकाच प्रभागातून भाजपचे तीन उमेदवार विजयी झाले आहेत. ज्यामध्ये राजेंद्र शिळीमकर, तन्वी दिवेकर, मानसी देशपांडे या विजयी उमेदवारांचा समावेश आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गौरव घुले यांनी देखील दणदणीत विजय मिळवला आहे. गौरव घुले यांनी भाजपचे महेंद्र सुंदेचा यांचा पराभव केला. त्यामुळे तीन ठिकाणी विजय मिळवलेल्या भाजपाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गौरव घुले यांनी धक्का दिला आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 01:04 PM

