Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Bmc Election Results 2026 Live Vote Counting And Updates In Marathi Check Mumbai Mahapalika Nivadnuk Nikal Bjp Shinde Thackeray Party

Municipal Election Result 2026 : मुंबईत पहिल्या तासात मोठी उलटफेर! चर्चा एकाची फायदा दुसऱ्याला, महानगरपालिकेचा पहिला निकाल जाहीर

Municipal Election Result 2026 Live : मुंबईत महायुती की ठाकरे बंधु? महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 12:03 PM
मुंबईत पहिल्या तासात मोठी उलटफेर! महानगरपालिकेचा पहिला निकाल जाहीर

मुंबईत पहिल्या तासात मोठी उलटफेर! महानगरपालिकेचा पहिला निकाल जाहीर

Follow Us:
Follow Us:

Municipal Election Result 2026 Live News Marathi : मुंबई महानगरपालिकेची सध्याची निवडणूक ठाकरे बंधूसाठी केवळ सत्तेची नव्हे, तर प्रतिष्ठेची लढाई ठरत असल्याचे चित्र आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले असून, त्यामुळे या निवडणुकीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबईतील मराठी मतदारांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे.याचदरम्यान मुंबईतून पहिला निकाल लागला असून काँग्रेसच्या आशा काळे यांनी बाजी मारली आहे.

दरम्यान मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या काँग्रेसने आपले खाते उघडले आहे. . दक्षिण मध्य मुंबईतील धारावी कॅम्पसमधील प्रभाग क्रमांक १८३ मध्ये काँग्रेस उमेदवार आशा काळे यांनी शानदार विजय मिळवला आहे. या विजयामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे,मुंबईतील हा आजचा पहिला निकाल ठरला आहे.

Municipal Election Result 2026: जळगावात मतमोजणीवेळी राडा! EVM मशीनचे सील फुटल्याचा उमेदवारांच्या प्रतिनिधींचा आरोप

वॉर्ड क्रमांक 164 मधून शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या शैला लांडे विजयी

वॉर्ड क्रं 214 मधून भाजपचे अजय पाटील विजयी

वॉर्ड क्रमांक 51 मधून शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वर्षा टेंबलकर विजयी

वॉर्ड क्रमांक183 मधून काँग्रेसच्या आशा काळे विजयी

वॉर्ड क्रमांक 182 मधून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मिलिंद वैद्य विजयी झाले आहेत.

वॉर्ड क्रमांक 2 मधून भाजपच्या तेजस्वी घोसाळकर विजयी झाल्या आहेत.

मानखुर्दमधून भाजपचे नवनाथ बन विजयी झाले आहेत. ते भाजपचे प्रवक्ते आहेत. पत्रकार ते राजकीय नेता असा त्यांचा प्रवास आहे.

तसेच भाजपची आघाडी ५० च्या पुढे गेली आहे. भाजप युती ५२ जागांवर आघाडीवर आहे, तर शिवसेना युती ३१ जागांवर पुढे आहे. काँग्रेस पाच जागांवर आघाडीवर आहे.

तसेच मुंबईत काँग्रेस, मनसे आणि भाजप यांच्यात त्रिकोणी लढत पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीच्या फेरीमध्ये आशा काळे यांनी आघाडी घेतली होती. तसेच मनसेच्या उमेदवार पारूबाई कटके यांचा पराभव करत हा गड राखला आहे. धारावी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो आणि आशा काळे यांच्या विजयाने काँग्रेसने आपली पकड पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. माजी काँग्रेस नगरसेवक दीपक काळे यांच्या आशा काळे या पत्नी आहेत.

भाजप-शिंदेसेना महायुती आणि दुसरीकडे ठाकरे बंधूंची युती यांच्यात चुरस असताना देखील काँग्रेसने पहिला निकाल आपल्या नावे करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुंबईतील इतर प्रभागांमध्येही काँग्रेसचे उमेदवार अनेक ठिकाणी आघाडीवर असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

BMC Election 2026 : मुंबईत विजय महायुतीचा निश्चित अन् महापौर…! देवेंद्र फडणवीसांचा मतमोजणीवेळी मोठा निर्धार

Web Title: Bmc election results 2026 live vote counting and updates in marathi check mumbai mahapalika nivadnuk nikal bjp shinde thackeray party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM