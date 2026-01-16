Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

Municipal Election Result 2026: मानखुर्दमधून भाजपचे नवनाथ बन विजयी झाले आहे. त्यांच्या विजयाचा आनंद आता सर्वत्र साजरा केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रणनीतीला मुंबईत पुन्हा यश आले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 12:42 PM
BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईत फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक!
  • मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा
  • मानखुर्दमधून भाजपचे नवनाथ बन विजयी
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मानखुर्दमधून भाजपाचे नवनाथ बन विजयी झाले आहेत. मानखुर्द परिसरातील वॉर्ड 135 मधून नवनाथ बन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. नवनाथ बन यांच्याविरोधात रिंगणात ठाकरे गटाच्या समीक्षा सक्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अक्षय पवार तर काँग्रेसकडून वसंत कुंभार हे उमेदवार होते. मात्र या सर्व उमेदवारांना मागे टाकत नवनाथ बन यांनी बाजी मारली आहे.

विशेष म्हणजे नवनाथ बन पहिल्यांदाच महानगरपालिकेची निवडणूक लढवत होते. महानगरपालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले आहे. खरं तर नवनाथ बन यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. तसेच नवनाथ बन पहिल्यांदाच महानगरपालिकेची निवडणूक लढवत असल्याने त्यांच्या उमेदवारीवर अनेक प्रश्न देखील उपस्थित केले जात होते. मात्र आता मानखुर्द परिसरातील वॉर्ड 135 मधून नवनाथ बन यांनी बाजी मारल्यानंतर सर्वत्र विजयाचा गुलाल उधळला जात आहे.

Municipal Election Result 2026: जळगावात मतमोजणीवेळी राडा! EVM मशीनचे सील फुटल्याचा उमेदवारांच्या प्रतिनिधींचा आरोप

कोण आहेत नवनाथ बन?

भाजपाचे विजयी उमेदवार नवनाथ बन हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. खरं तर ठाकरे गटाच्या संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर देण्यात नेहमीच आघाडीवर असणारे अशी नवनाथ बन यांची ओळख आहे. जेव्हा भाजपने मुंबईत नवनाथ बन यांची उमेदवारी जाहीर केली, त्यावेळी अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. मुंबई महानगरपालिकेच्या मानखुर्दमधील वॉर्ड क्रमांक 135 मधून नवनाथ बन यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. गेल्या निवडणुकीत या प्रभागातून शिवसेनेचा विजय झाला होता. मात्र यंदा भाजपाने बाजी मारली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

मुंबईतील विजयी उमेदवारांची यादी

वॉर्ड क्रमांक 214 मधून रिंगाणात असलेल्या भाजपाच्या अजय पाटील यांनी विजय मिळवला आहे. तर वॉर्ड क्रमांक 215 मधून निवडणूक लढवत असलेले भाजपाचे संतोष ढाले विजयी झाले आहेत. वॉर्ड क्रमांक 2 मधून तेजस्वी घोसाळकर यांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. तर वॉर्ड क्रमांक 1 मधून रेखा यादव विजयी झाल्या आहेत. वॉर्ड क्रमांक 193 मधून ठाकरे गटाच्या हेमांगी वरळीकर यांनी बाजी मारली आहे.

BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

प्रभाग क्रमांक १३४ मध्ये एमआयएमचे मेहजबीन खान विजयी झाले आहेत. वॉर्ड क्रमांक ५१ मधून शिवसेनेच्या वर्षा टेंबवलकर यांनी विजय मिळवला आहे. वॉर्ड क्रमांक ५० मधून भाजपाचे राजपूत प्रतापसिंह विजयी झाले आहेत. प्रभाग क्रमांक 72 मधून भाजपाचे ममता यादव विजयी झाले आहेत. तसेच वॉर्ड क्रमांक 135 मधून भाजपाचे नवनाथ बन विजयी झाले आहेत.

Web Title: Bmc election result 2026 bjp candidate navnath ban won in mankhurd ward number 135

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM