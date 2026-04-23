प्रवाशांसाठी खुशखबर! Pune Airport वरून ‘या’ मार्गांवर सुरू होणार उड्डाणे

पुणे विमानतळावरून अतिरिक्त १५ फ्लाइट स्लॉट्सची मंजुरी
एकूण स्लॉट्सची संख्या २२० वरून २३५ वर पोहोचली
विमानतळावरून होणाऱ्या उड्डाणांच्या संख्येत वाढ होणार
पुणे: पुणे विमानतळावरून अतिरिक्त १५ फ्लाइट स्लॉट्सची मंजुरी मिळाल्याने एकूण स्लॉट्सची संख्या २२० वरून २३५ वर पोहोचली आहे.या वाढत्या स्लॉट्समुळे प्रवाशांची ये जा अधिक सुलभ होणार असून, विमानतळावरून होणाऱ्या (Flights) उड्डाणांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.यामुळे प्रवाशांची सोय होणार असून,या नव्या स्लॉट्समध्ये पुण्याहून मंगळूर,सोलापूर आणि बागडोगरा या नव्या मार्गांवर उड्डाणे सुरू होणार आहेत.
पुणे विमानतळावरून ‘उडान’ योजनेअंतर्गत सध्या चार शहरांशी विमान सेवा जोडण्यात आले आहे.या मार्गांमुळे दुर्गम भागांपर्यंत हवाई सेवा पोहोचत असून,संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना मिळत आहे.विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार १ मे २०२६ पासून या नव्या उड्डाणांचे वेळापत्रक लागू होणार आहे. वाढलेल्या स्लॉट्स आणि नव्या मार्गांमुळे पुणे विमानतळावरून प्रवाशांना अधिक सुविधा व पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे :
-एकूण फ्लाइट स्लॉट्स : २३५ (पूर्वी २२०)
-नव्याने वाढ : १५ स्लॉट्स
-नवे मार्ग : मंगळूर, सोलापूर, बागडोगरा
-अंमलबजावणी : १ मे २०२६ पासून
– ‘उडान’ योजनेअंतर्गत जोडलेली शहरे : नांदेड, किशनगढ, सिंधुदुर्ग, जळगाव
होणार फायदे
-प्रवाशांच्या प्रवासात सुलभता व वेळेची बचत
-पर्यटन आणि व्यापाराला चालना
-प्रादेशिक संपर्कात वाढ
-विमानतळाची कार्यक्षमता आणि क्षमता वृद्धिंगत
-स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ
