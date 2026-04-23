डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट करत आपली आक्रमक भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटले की, “मी युनायटेड स्टेट्स नेव्हीला आदेश दिला आहे की, होर्मुज सामुद्रधुनीच्या पाण्यात बारूदी सुरुंग पेरणाऱ्या कोणत्याही नौकेला, मग ती कितीही लहान का असेना, थेट गोळ्या घालून नष्ट करा. यात कोणत्याही प्रकारची हिचकिचाहट किंवा संकोच बाळगू नका.” समुद्रातील मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी आमची जहाजे सातत्याने काम करत आहेत, असे नमूद करत त्यांनी हे काम आता तीन पटीने अधिक वेगाने वाढवण्याचे आदेश लष्करी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
US President Donald J Trump posts on Truth Social, “Iran is having a very hard time figuring out who their leader is! They just don’t know! The infighting is between the “Hardliners,” who have been losing BADLY on the battlefield, and the “Moderates,” who are not very moderate at… pic.twitter.com/K9WnlNQgdx — IANS (@ians_india) April 23, 2026
केवळ लष्करी कारवाईच नाही, तर ट्रम्प यांनी इराणच्या अंतर्गत राजकारणावरही बोचरी टीका केली आहे. “इराणला आपला खरा नेता कोण आहे, हे समजणे कठीण झाले आहे. तिथे ‘हार्डलाइनर’ (कठोर भूमिका घेणारे) आणि ‘मॉडरेट’ (नरम गट) यांच्यात मोठी अंतर्गत सत्तास्पर्धा सुरू आहे. हार्डलाइनर युद्धाच्या मैदानात पराभूत होत आहेत, तर मॉडरेट गटाला आता महत्त्व मिळू लागले आहे. तिथली परिस्थिती सध्या पूर्णपणे अराजकतेची आहे,” असे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुज सामुद्रधुनीवर अमेरिकन नौदलाचा पूर्ण ताबा असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. “आम्ही हा मार्ग पूर्णपणे सील केला आहे. जोपर्यंत अमेरिकन नौदलाची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतेही जहाज आत येऊ शकत नाही किंवा बाहेर जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत इराण एखादा ठोस करार करत नाही, तोपर्यंत ही नाकेबंदी कायम राहील,” असा इशारा त्यांनी दिला.
ट्रम्प प्रशासनाने इराणसोबतचा युद्धविराम वाढवला असला तरी नौदलाची नाकेबंदी अधिक कडक केली आहे. या संदर्भात माहिती देताना व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलाइन लीविट यांनी सांगितले की, “अमेरिका सध्या दुहेरी रणनीतीचा अवलंब करत आहे. एकीकडे लष्करी हल्ल्यांना रोखले जात आहे, तर दुसरीकडे इराणवर आर्थिक आणि सागरी निर्बंध अधिक कडक करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण केला जात आहे.” या वाटाघाटीसाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरवण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.