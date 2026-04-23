MI Vs CSK Live: संजूने हार्दिकला ‘पाणी पाजलं’! 12 चेंडूंमध्ये हार्दिकच्या अहंकाराचा उडवला धुव्वा

हार्दिक पंड्याने पॉवर प्लेमध्ये दोन ओव्हर्स टाकल्या. हार्दिक पंड्या पॉवर प्ले महागडा ठरला. त्याने एकूण 38 रन्स दिल्या. संजू सॅमसन आणि गायकवाडने हार्दिक पंड्याच्या ओव्हर्समध्ये खूप रन्स केल्या.

Updated On: Apr 23, 2026 | 09:06 PM
संजू सॅमसन विरुद्ध हार्दिक पंड्या (फोटो- ट्विटर)

संजू सॅमसनने हार्दिकच्या ओव्हरमध्ये लुटल्या 19 रन्स
मुंबई इंडियन्स अन् चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये महामुकाबला 
पॉवर प्लेमध्ये चेन्नईने कुटल्या 72 रन्स

Sanju Samson Vs Hardik Pandya Live: मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात सामना सुरू आहे. हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसनने चेन्नईसाठी चांगली सुरुवात केली. संजू सॅमसनने हार्दिक पंड्याच्या ओव्हरमध्ये रन्सची लूट केली.

हार्दिक पंड्याने पॉवर प्लेमध्ये दोन ओव्हर्स टाकल्या. हार्दिक पंड्या पॉवर प्ले महागडा ठरला. त्याने एकूण 38 रन्स दिल्या. संजू सॅमसन आणि गायकवाडने हार्दिक पंड्याच्या ओव्हर्समध्ये खूप रन्स केल्या. पॉवर प्ले मधील आणि मुंबईकडून दुसरी ओव्हर कर्णधार हार्दिक पंड्याने टाकली. त्याने या ओव्हरमध्ये एकूण 19 रन्स दिल्या.

संजू सॅमसनने हार्दिक पंड्याचा उडवला धुव्वा

हार्दिक पंड्याने पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 रन्स दिल्या. तरी देखील पॉवर प्लेमधील चौथी ओव्हर टाकण्याचा निर्णय हार्दिक पंड्याने घेतला. त्या ओव्हरला देखील त्याने 19 रन्स दिल्या. हार्दिकच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये ऋतुराज गायकवाड ने तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये संजू सॅमसनने 19 रन्स लुटल्या.

चौथी आणि आपली दुसरी ओव्हर टाकताना हार्दिक पंड्याने पहिले दोन बॉल डॉट टाकले. मात्र त्यापुढील 4 बॉलमध्ये 19 रन्स दिल्या. संजू सॅमनसनने हार्दिकविरुद्ध आक्रमक रूप धारण केल्याचे पाहायला मिळाले. संजू सॅमसनने सलग 3 फॉर आणि एक सिक्स लगावला. त्यामध्ये हार्दिकने एक वाईड बॉल देखील टाकला होता. त्यामुळे या ओव्हरमध्ये देखील हार्दिक पंड्याने 19 रन्स दिल्या.

चेन्नई सुपर किंग्जची फलंदाजी 
पहिल्यांदा फलंदाजी करताना चेन्नई सुपर किंग्जकडून कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि शतकी खेळी करणारा संजू सॅमसन खेळण्यासाठी आले. दोघांनी चांगली सुरुवात केली. ऋतुराज गायकवाडला आज फॉर्म सापडला असे वाटत असतानाच त्याने आपली विकेट गमावली. ऋतुराज 14 चेंडूत 22 रन्स करून आउट झाला.

मुंबई इंडियन्सची गोलंदाजी
मुंबई इंडियन्सकडून पहिली ओव्हर जसप्रीत बुमराहने टाकली. त्याने त्यामध्ये एक नो बॉल देखील टाकला. दुसरी ओव्हर स्वतः कर्णधार हार्दिक पंड्याने टाकली. मात्र मुंबईकडून दुसऱ्या ओव्हरमध्ये हार्दिकने देखील नो बॉल टाकला. त्यामुळे मुंबईची गोलंदाजी थोडीशी भरकटल्यासारखी दिसून येत होती. मिशेल सॅंटनरने सरफराज खानची विकेट घेतली. गजनफरने ऋतुराज गायकवाड आणि शिवम दुबेला आउट केले. तर अश्वनी कुमारने ब्रेव्हिसची विकेट घेतली.

Published On: Apr 23, 2026 | 09:02 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM