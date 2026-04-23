MI Vs CSK Live: संजूने हार्दिकला ‘पाणी पाजलं’! 12 चेंडूंमध्ये हार्दिकच्या अहंकाराचा उडवला धुव्वा

संजू सॅमसनने हार्दिकच्या ओव्हरमध्ये लुटल्या 19 रन्स
मुंबई इंडियन्स अन् चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये महामुकाबला
पॉवर प्लेमध्ये चेन्नईने कुटल्या 72 रन्स
Sanju Samson Vs Hardik Pandya Live: मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात सामना सुरू आहे. हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसनने चेन्नईसाठी चांगली सुरुवात केली. संजू सॅमसनने हार्दिक पंड्याच्या ओव्हरमध्ये रन्सची लूट केली.
हार्दिक पंड्याने पॉवर प्लेमध्ये दोन ओव्हर्स टाकल्या. हार्दिक पंड्या पॉवर प्ले महागडा ठरला. त्याने एकूण 38 रन्स दिल्या. संजू सॅमसन आणि गायकवाडने हार्दिक पंड्याच्या ओव्हर्समध्ये खूप रन्स केल्या. पॉवर प्ले मधील आणि मुंबईकडून दुसरी ओव्हर कर्णधार हार्दिक पंड्याने टाकली. त्याने या ओव्हरमध्ये एकूण 19 रन्स दिल्या.
संजू सॅमसनने हार्दिक पंड्याचा उडवला धुव्वा
हार्दिक पंड्याने पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 रन्स दिल्या. तरी देखील पॉवर प्लेमधील चौथी ओव्हर टाकण्याचा निर्णय हार्दिक पंड्याने घेतला. त्या ओव्हरला देखील त्याने 19 रन्स दिल्या. हार्दिकच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये ऋतुराज गायकवाड ने तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये संजू सॅमसनने 19 रन्स लुटल्या.
.@IamSanjuSamson sailing high ⛵️ 🎥 A flick and a pull for maximum from the #CSK opener 🔥@ChennaiIPL 73/2 in 6️⃣ overs Updates ▶️ https://t.co/gGt34dqUoq#TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvCSK pic.twitter.com/cvL0NCJxT3 — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026
चौथी आणि आपली दुसरी ओव्हर टाकताना हार्दिक पंड्याने पहिले दोन बॉल डॉट टाकले. मात्र त्यापुढील 4 बॉलमध्ये 19 रन्स दिल्या. संजू सॅमनसनने हार्दिकविरुद्ध आक्रमक रूप धारण केल्याचे पाहायला मिळाले. संजू सॅमसनने सलग 3 फॉर आणि एक सिक्स लगावला. त्यामध्ये हार्दिकने एक वाईड बॉल देखील टाकला होता. त्यामुळे या ओव्हरमध्ये देखील हार्दिक पंड्याने 19 रन्स दिल्या.
CSK Vs MI Live: मुंबई पलटण करणार बॉलिंग; वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?
चेन्नई सुपर किंग्जची फलंदाजी
पहिल्यांदा फलंदाजी करताना चेन्नई सुपर किंग्जकडून कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि शतकी खेळी करणारा संजू सॅमसन खेळण्यासाठी आले. दोघांनी चांगली सुरुवात केली. ऋतुराज गायकवाडला आज फॉर्म सापडला असे वाटत असतानाच त्याने आपली विकेट गमावली. ऋतुराज 14 चेंडूत 22 रन्स करून आउट झाला.
CSK च्या ‘या’ खेळाडूवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, आईचे छत्र काल हरवले; तरीह आज मैदानात हजर
मुंबई इंडियन्सची गोलंदाजी
मुंबई इंडियन्सकडून पहिली ओव्हर जसप्रीत बुमराहने टाकली. त्याने त्यामध्ये एक नो बॉल देखील टाकला. दुसरी ओव्हर स्वतः कर्णधार हार्दिक पंड्याने टाकली. मात्र मुंबईकडून दुसऱ्या ओव्हरमध्ये हार्दिकने देखील नो बॉल टाकला. त्यामुळे मुंबईची गोलंदाजी थोडीशी भरकटल्यासारखी दिसून येत होती. मिशेल सॅंटनरने सरफराज खानची विकेट घेतली. गजनफरने ऋतुराज गायकवाड आणि शिवम दुबेला आउट केले. तर अश्वनी कुमारने ब्रेव्हिसची विकेट घेतली.