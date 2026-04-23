ओवरथिंकिंग नाही, आतड्यांमधील बॅक्टेरिया वाढवत आहेत स्ट्रेस, नवीन संशोधन काय सांगते? वेळीच जाणून घ्या

आजकाल वाढत्या तणावामागची कारणे आपण साधारणपणे ओव्हरथिंकिंग किंवा कामाचा ताण मानतो. मात्र, अलीकडील संशोधनाने या विषयाकडे पाहण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन समोर आणला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • संशोधनात शरीरातील एका महत्त्वाच्या प्रणालीचा तणावाशी संबंध आढळून आला आहे.
  • ही प्रणाली आपल्या आरोग्य आणि मेंदूच्या कार्यावरही परिणाम करते.
  • या निष्कर्षांमुळे तणाव समजून घेण्याचा आणि हाताळण्याचा नवा मार्ग समोर आला आहे.
कामाच्या व्यापामुळे लोकांमध्ये तणावाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. लहान सहान गोष्टींवरुन लोक स्ट्रेस घेऊ लागतात आणि याचे मूळ कारण आपण ओवरथिंकिंग समजून बसतो. तुम्हाला जर वाटत असेल की जास्तीच्या विचारामुळे तुमचा तणाव वाढत आहे तर चुकीचे आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अतिवाचारांमुळे नाही तर आतड्यांमधील जीवाणूंमुळेही स्ट्रेस वाढू लागतो. व्हिएन्ना विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात यासंबंधित काही धक्कादायक बाबी उघड केल्या. यानुसार, या संशोधनाने उघड केले की, आपल्या आतड्यातील सूक्ष्मजीवसमूह (गट मायक्रोबायोम) आपण तणावाला कसे अनुभवतो यावर थेट प्रभाव टाकतो. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

आतड्यातील मायक्रोबायोम म्हणजे काय?

आपल्या आतड्यांमध्ये लाखो सूक्ष्मजीव राहतात ज्यांना ‘गट मायक्रोबायोम’ असे म्हटले जाते. हे सूक्ष्मजीव आपले अन्न पचवण्यास आपली मदत करत असतात. यासोबतच ते आपली चयापचय क्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे सूक्ष्मजंतू विविध माध्यमांद्वारे आपल्या मेंदूशी जोडलेले असतात. निरोगी राहण्यासाठी यांचे असणे फार गरजेचे ठरते. मायक्रोबायोममध्ये असंतुलन निर्माण झाले तर चिडचिडेपणा, लठ्ठपणा आणि टाइप २ मधुमेहाचा धोका वाढतो.

संशोधनातून काय उघड झाले?

व्हिएन्ना विद्यापीठाच्या संशोधनात असे आढळले आहे की, आपल्या आतड्यातील जीवाणू आणि तणाव यांचा जवळचा संबंध आहे. ज्यांच्या आतड्यात विविध प्रकारचे सूक्ष्मजीव जास्त असतात, ते लोक तणावाला जास्त तीव्रपणे प्रतिसाद देतात. संशोधकांना या अभ्यासात आढळून आले की, ज्या लोकांच्या आतड्यांमध्ये सूक्ष्मजीवाणूंची संख्या जास्त असते त्यांच्यामध्ये तणावाला मिळणारा हार्मोनल आणि वैयक्तिक प्रतिसाद जास्त असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आपल्या आतड्यातील जीवाणू ठरवतात की आपण तणावाला किती लवकर आणि कसा प्रतिसाद देतो.

तणाव आणि जीवाणू यांच्यातील संबंध

संशोधनातील अभ्यासानुसार, आतड्यांमधील जीवाणूंमध्ये हे मेटाबोलिक शाॅर्ट-चेन-फॅटी ॲसिड तयार करण्याची क्षमता असते. ही प्रक्रिया तणावाच्या प्रतिक्रियांचे नियमन करण्यास मदत करते. संशोधन हे देखील स्पष्ट करते की, आतड्यांमधील मायक्रोबायोम मेंदूला संकेत देऊन तणावाचे व्यवस्थापन करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या सूक्ष्मजीवाणूंच्या रचनेत जर बदल झाला तर तणावाचा सामना करण्याची वेळ येऊ शकते. संशोधकांचा विश्वास आहे की, जर आतड्यांमधील सूक्ष्मजीवाणूंच्या रचनेची आणि मेटाबाॅलिजम कार्याची जर माहिती मिळाली तर तणावासंबंधित समस्यांवर नवीन उपाययोजना करण्यास मदत होऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Published On: Apr 23, 2026 | 08:15 PM

