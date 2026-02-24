Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Srinath Bhimale Has Been Elected Unopposed As The Chairman Of The Pune Municipal Corporations Standing Committee

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद

पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमाले यांची निवड झाली आहे. भिमाले हे बिनविराेध निवडून आले आहेत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:38 AM
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमाले
  • बिनवरोध झाली निवड
  • राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद
पुणे : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमाले यांची निवड झाली आहे. एकहाती सत्ता असल्याने भिमाले यांच्या विजयाची औपचारीकता बाकी हाेती. साेमवारी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाचे नगरसेवक सुहास टिंगरे यांचा अर्ज बाद झाला. त्यामुळे भिमाले हे बिनविराेध निवडून आले आहेत.

 

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपकडून ज्येष्ठ नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाकडून सुहास टिंगरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. अध्यक्ष पदासाठी सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) सकाळी ११ वाजता निवडणूक घेतली. निवडणूक निर्णय अधिकारी व एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनी अर्जांची छाननी केली. यामध्ये टिंगरे यांनी वेळ संपल्यानंतर एक मिनीटाने उशीरा अर्ज दाखल केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांचा अर्ज बाद केला.

यावर राष्ट्रवादीच्या वैशाली बनकर यांनी अक्षेप घेतला. आम्ही वेळेत अर्ज दाखल केला होता, मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चुकीची वेळ टाकल्याचा आरोप केला. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा आक्षेप फेटाळत भिमाले यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड केली. यावेळी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, नगरसचिव योगिता भोसले यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, निवड झाल्यानंतर महापौर मंजुषा नागपूरे, सभागृहनेते गणेश बिडकर यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी भिमाले यांचे अभिनंदन केले.

भिमाले यांच्यासमोर मोठी जबाबदारी

महापालिका निवडणुकीत पुणेकरांनी ११९ नगरसेवक निवडून देत भाजपला स्पष्ट बहुमत दिले आहे. चार वर्षाच्या प्रशासक राज नंतर लोकनियुक्त महापौर आणि उपमहापौरही निवडण्यात आले आहेत. आता स्थायी समितीचे अध्यक्षही निवडले गेले आहेत. स्थायी समिती ही महापालिकेतील सर्वाधिक महत्त्वाची समिती मानली जाते. महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर, खर्चाच्या मंजुरीवर आणि विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीकडे असतात. त्यामुळे अध्यक्षपदाला विशेष महत्त्व आहे. आगामी अर्थसंकल्प, प्रलंबित प्रकल्प आणि विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर भिमाले यांच्यासमोर मोठी जबाबदारी असणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…

सभागृहातून वॉकआऊट

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाचा अर्ज वेळेतच दाखल केला होता, असे टिंगरे आणि बनकर यांनी सांगितले. मात्र वेळेत अर्ज दाखल केला नसल्यामुळे अर्ज बाद केल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सांगताच टिंगरे आणि बनकर यांनी सभागृहातून वॉकआऊट केले.

Web Title: Srinath bhimale has been elected unopposed as the chairman of the pune municipal corporations standing committee

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…
1

राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी…

Zoological Survey News: पुण्यात उभारणार ‘वेस्टर्न घाट्स फॉना रिपॉझिटरी’ ; जैवविविधता संशोधनाला नवे बळ
2

Zoological Survey News: पुण्यात उभारणार ‘वेस्टर्न घाट्स फॉना रिपॉझिटरी’ ; जैवविविधता संशोधनाला नवे बळ

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड
3

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप
4

ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांना सवलत पाससाठी शहरी लाईट बिलची सक्ती; प्रवाशांचा संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद

स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद

Feb 24, 2026 | 11:38 AM
Parth Pawar as RajyaSabha MP : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार; राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Parth Pawar as RajyaSabha MP : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार; राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Feb 24, 2026 | 11:37 AM
रमजान महिन्यात उपवास सोडताना खजूर का खाल्ले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

रमजान महिन्यात उपवास सोडताना खजूर का खाल्ले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

Feb 24, 2026 | 11:27 AM
Delhi News: हरदीपसिंग पुरींच्या मुलीचे नाव अमेरिकेतील ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ यादीत; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Delhi News: हरदीपसिंग पुरींच्या मुलीचे नाव अमेरिकेतील ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ यादीत; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 24, 2026 | 11:24 AM
T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…

T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…

Feb 24, 2026 | 11:23 AM
‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’ दिमाखात संपन्न; ‘आता थांबायचं नाय!’ आणि ‘दशावतार’चा जल्लोषात गौरव

‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’ दिमाखात संपन्न; ‘आता थांबायचं नाय!’ आणि ‘दशावतार’चा जल्लोषात गौरव

Feb 24, 2026 | 11:20 AM
78 वर्षांनंतरही दोन जिल्ह्यांना जोडणारा पूल कागदावर; वैनगंगेच्या पात्रात मृत्यूचा प्रवास

78 वर्षांनंतरही दोन जिल्ह्यांना जोडणारा पूल कागदावर; वैनगंगेच्या पात्रात मृत्यूचा प्रवास

Feb 24, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM