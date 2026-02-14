Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ch. Sambhajinagar : मराठवाड्यात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण; शेती व्यवस्थेला मिळणार नवी दिशा

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्यसरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, शाश्वत शेती आणि महिला सक्षमीकरणासाठी गोदरेजअ‍ॅग्रोव्हेट यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे

Feb 14, 2026 | 01:09 PM
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्यसरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, शाश्वत शेती आणि महिला सक्षमीकरणासाठी गोदरेजअ‍ॅग्रोव्हेट यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यातीलपाच हजारांहून अधिक महिला
शेतकऱ्यांना आधुनिक व शाश्वत शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, मराठवाड्यातील परभणी, बीड आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांचा या उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये महिला शेतकऱ्यांची भूमिका निर्णायक असून, या पार्श्वभूमीवर परभणी, बीड व नांदेड जिल्ह्यांतील महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक शेती पद्धती आणि शाश्वत उत्पादन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या माध्यमातून उत्पादनक्षमता वाढवण्याबरोबरच शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेला स्थैर्य मिळणार आहे.

या उपक्रमाचा पहिला टप्पा राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत असून,- त्यामध्ये मराठवाड्यातील वरील तीन – जिल्ह्यांचा समावेश महत्त्वाचा मानला जात – आहे. सुमारे 50हजार एकर क्षेत्रावर पाच – हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि 100 स्वयंसहायता गट या योजनेचा थेट – लाभ घेणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत हा – उपक्रम 500पेक्षा अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार असून, – कापसासह मका व इतर पिकांपर्यंत प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

शेती व्यवस्थेला मिळेल नवी दिशापरभणी, बीड व नादेडसारख्या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये या उपक्रमामुळे शेती उत्पादनक्षमता वाढीस लागणार असून, ग्रामीण टिकाऊपणा आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेती व्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.दीर्घकालीन फायदा
महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतील, असा विश्वास व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गोदरेज अ‍ॅग्रोव्हेटसोबतची ही भागीदारी शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी दीर्घकालीनदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे.

Feb 14, 2026 | 01:09 PM

