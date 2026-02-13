अनुराग धांडा म्हणाले की, हरियाणा आज बेरोजगारी, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली आहे, रस्ते तुटलेले आहेत, अंमली पदार्थांचे सेवन पसरले आहे आणि खेळाडूंकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नऊ महिन्यांपासून खेळाडूंना त्यांच्या आहाराचे पैसे मिळालेले नाहीत, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये कपात केली जात आहे, महिलांच्या कार्यक्रमांमध्ये कपात केली जात आहे आणि तरुण नोकरीसाठी घरोघरी भटकत आहेत. तरीही मुख्यमंत्री नायब सिंग यांना या समस्यांची चिंता नाही. ते सार्वजनिक सेवा सोडून राजकीय कारस्थानांमध्ये व्यस्त आहेत.
ते म्हणाले की, जर हरियाणा सरकारकडे इतके पैसे आणि ऊर्जा असेल तर त्यांनी ते राज्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी खर्च करावे, आमदारांना तोडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पंजाबमध्ये जाऊ नये. हरियाणातील जनतेच्या कराचा पैसा लोकशाही अस्थिर करण्यासाठी खर्च केला जात आहे हे अत्यंत लज्जास्पद आहे.
अनुराग धांडा म्हणाले की, दुसरीकडे, भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केवळ चार वर्षांत ६२,००० हून अधिक तरुणांना कोणत्याही शिफारस किंवा भ्रष्टाचाराशिवाय सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत. सरकार पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाच्या आधारावर चालवले जात आहे. म्हणूनच भाजप घाबरून कट रचत आहे.
ते म्हणाले की आम आदमी पक्षाचे आमदार विक्रीसाठी नाहीत. ते प्रामाणिक राजकारणाचे प्रतीक अरविंद केजरीवाल यांच्या विचारसरणीने प्रेरित खरे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना पैशाच्या किंवा पदाच्या आमिषाने फसवता येत नाही. भाजप आणि काँग्रेसप्रमाणे, आम आदमी पक्ष सत्तेच्या लालसेच्या राजकारणात सहभागी होत नाही.
अनुराग धांडा यांनी मुख्यमंत्री नायब सिंह यांना हरियाणाच्या जनतेला उत्तर देण्याचा इशारा दिला. जेव्हा खेळाडू रिकाम्या पोटी सराव करत असतात, जेव्हा तरुण नोकरी शोधत असतात, जेव्हा वृद्ध पेन्शनसाठी संघर्ष करत असतात, तेव्हा पंजाबमध्ये कट रचणे हे त्यांचे प्राधान्य का आहे? जनता सर्वकाही पाहत आहे आणि योग्य वेळी उत्तर देईल.
लोकशाही खरेदी-विक्रीचे राजकारण कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही, असे आम आदमी पक्षाने स्पष्ट केले आहे. लोकशाही सरकारांना अस्थिर करण्याचे निरर्थक प्रयत्न करण्यापेक्षा हरियाणा सरकारने आपला उर्वरित कार्यकाळ जनतेची सेवा करण्यात घालवणे चांगले राहील.
