Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Internal Factionalism In Bjp On The Rise Mla Sneha Dubey Was Left Out Of The Party Office Inauguration

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले

भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवक तथा गटनेता अशोक शेळके यांच्या कार्यालयाच्या सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका भाजपच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चेचा विषय बनली असून पक्षांतर्गत धुसफुशीला तोंड फुटले आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 04:52 PM
भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलल

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलल

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवक तथा गटनेता अशोक शेळके यांच्या कार्यालयाच्या सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका भाजपच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चेचा विषय बनली असून पक्षांतर्गत धुसफुशीला तोंड फुटले आहे. वसई विधानसभा क्षेत्रात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर भाजपच्या स्थानिक आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांचे नाव प्रमुख उपस्थित म्हणून नसणे,  हे अनेकांना खटकले आहे. त्यातच भर म्हणजे भाजपच्याच गटनेत्यांनी आवर्जून नालासोपारा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजन नाईक यांचे नाव पत्रिकेत समाविष्ट केले आहे.

भारतीय जनता पार्टीच्या याच कृतीने स्थानिक पातळीवर प्रश्नांचे मोहोळ उठवले आहे. रज्या विधानसभा क्षेत्रात कार्यक्रम, त्याच क्षेत्राच्या भाजप आमदारांना डावलायचे आणि दुसऱ्या मतदारसंघाच्या आमदाराला प्राधान्य द्यायचेर ही भूमिका पक्षशिस्तीच्या दृष्टिकोनातून कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता भाजप कार्यकर्त्यांमधूनच उपस्थित केला जात आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, ही केवळ निमंत्रण पत्रिकेतील चूक नसून भाजपमधील गटबाजीचे हे एक उघड प्रतीक असू शकते. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांचे नाव वगळण्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत. याबाबत अद्याप कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. मात्र, बंद दाराआड होणारी कुजबुज आता हळूहळू बाहेर येऊ लागली आहे. भारतीय जनता पार्टीसारख्या शिस्तबद्ध पक्षात अशा प्रकारची उघड दुफळी पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का देणारी असल्याचे जाणकार सांगतात. येणारा काळच सांगेल की हे मतभेद भाजपच्या एकजुटीवर किती परिणाम करतात. मात्र तूर्तास तरी या निमंत्रण पत्रिकेने वसई विधानसभा क्षेत्रातील भाजपचे राजकारण ढवळून काढले आहे.

यावर आमदार राजन नाईक यांनी प्रतिक्रीया देत सारवासारव केली असली तरी नाईक कोणतेही ठोस कारण देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे याप्रकराला नाईकांचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा असावा, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. तर शेळके यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रीया मिळू शकली नाही.

अशोक शेळके वसई विधानसभा मतदारसंघातून इच्छुक होते. मात्र, भाजपने स्नेहा दुबेंना उमेदवारी दिली होती. स्नेहा दुबे विजयी झाल्यावर अशोक शेळके यांनी दिलेल्या मुलाखतीत दुबे यांच्याविरोधात टिपण्णी केली होती. तेव्हापासून दोघांमधील अंतर्गत वाद निर्माण झाला होता. आतातर शेळके यांनी जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाला स्थानिक आमदार दुबे यांच्याऐवजी आमदार राजन नाईक यांना बोलवल्याने दोघांमधील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

Web Title: Internal factionalism in bjp on the rise mla sneha dubey was left out of the party office inauguration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 04:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब
1

BJP Rajya Sabha Candidates : राज्यसभेसाठी भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील ‘या’ चौघांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

‘भाजपची सत्ता आल्यास एक-एक घुसखोराला थेट…’; West Bengal मधून अमित शहा कडाडले
2

‘भाजपची सत्ता आल्यास एक-एक घुसखोराला थेट…’; West Bengal मधून अमित शहा कडाडले

Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार पालिकेत प्रभारी राज; कंत्राटी अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद
3

Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार पालिकेत प्रभारी राज; कंत्राटी अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद

खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?
4

खासदार विशाल पाटलांना भाजपची ऑफर; विखे पाटील नेमकं काय बोलले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News : पोलिसांची दोन गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई! नांदेड जिल्ह्यात प्रवेशबंदी; ६ महिन्यांसाठी हद्दपार

Crime News : पोलिसांची दोन गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई! नांदेड जिल्ह्यात प्रवेशबंदी; ६ महिन्यांसाठी हद्दपार

Mar 04, 2026 | 05:04 PM
भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये हरवणारा कर्णधार आता पाकिस्तानचा हेड कोच? पीसीबीचा मोठा निर्णय

भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये हरवणारा कर्णधार आता पाकिस्तानचा हेड कोच? पीसीबीचा मोठा निर्णय

Mar 04, 2026 | 04:55 PM
Nashik News: धक्कादायक! मुले-मुली बेपत्ता होण्याच्या संख्येत वाढ, आकडेवारी काय सांगते?

Nashik News: धक्कादायक! मुले-मुली बेपत्ता होण्याच्या संख्येत वाढ, आकडेवारी काय सांगते?

Mar 04, 2026 | 04:53 PM
भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर; आमदार स्नेहा दुबे यांना पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनामध्ये डावलले

Mar 04, 2026 | 04:52 PM
बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO

बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO

Mar 04, 2026 | 04:50 PM
Nanded News : नायगावच्या गावकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळाले! पाणीपट्टी थकबाकीमुळे नगरपंचायतीने पुरवठा केला बंद

Nanded News : नायगावच्या गावकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळाले! पाणीपट्टी थकबाकीमुळे नगरपंचायतीने पुरवठा केला बंद

Mar 04, 2026 | 04:47 PM
Iran Israel युद्ध सुरू होताच भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली; BSF ने थेट पाकिस्तानी…

Iran Israel युद्ध सुरू होताच भारत-पाकिस्तान सीमेवर मोठ्या हालचाली; BSF ने थेट पाकिस्तानी…

Mar 04, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM