Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Using Affidavits Prevent Double Voting One Name Added In 2 List Pmc Election 2026 Local Body Elections

PMC Election 2026: एकच नाव, दोन यादीत! दुहेरी मतदान टाळण्यासाठी…; पुण्यातला नेमका घोळ काय?

आयोगाच्या नियमांनुसार दुहेरी मतदान दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे हमीपत्र देणे हे केवळ औपचारिक पाऊल नसून, कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्यासारखे आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 03:35 PM
PMC Election 2026: एकच नाव, दोन यादीत! दुहेरी मतदान टाळण्यासाठी…; पुण्यातला नेमका घोळ काय?

पुणे महानगरपालिका निवडणूक (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

मतदार यादीतील गोंधळ पुन्हा एकदा आला समोर
एकाच मतदाराचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदान यादीत
निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न

आकाश ढुमेपाटील/पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Election) निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीतील गोंधळ पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आला आहे. शहरातील काही भागांमध्ये एकाच मतदाराचे नाव दोन वेगवेगळ्या वॉर्ड किंवा मतदान केंद्रांच्या यादीत आढळून आल्याने निवडणूक प्रशासन सतर्क झाले आहे. दुहेरी मतदानाचा कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी अशा मतदारांकडून थेट लेखी हमीपत्र घेतले जात असून, या उपाययोजनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारीनुसार, अनेक मतदारांनी मतदान केंद्रावर पोहोचल्यानंतर आपले नाव दोन ठिकाणी नोंदले असल्याचे निदर्शनास आणले. वॉर्ड पुनर्रचना, पत्त्यांतील बदल, स्थलांतर तसेच जुन्या नोंदी अद्ययावत न झाल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मतदान अधिकाऱ्यांकडून मतदाराची ओळख तपासल्यानंतर, “मी केवळ एका ठिकाणीच मतदान करणार असून दुहेरी मतदान करणार नाही,” असे नमूद करणारे हमीपत्र मतदाराकडून घेतले जाते.

PMC Election 2026: ‘लोकशाही’च्या बळकटीसाठी पुणेकरांची मतदान केंद्रावर गर्दी; पण पार्किंगपाशी अडलं घोडं…

या संपूर्ण प्रक्रियेवर राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेतला जात आहे. आयोगाच्या नियमांनुसार दुहेरी मतदान हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे हमीपत्र देणे हे केवळ औपचारिक पाऊल नसून, कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्यासारखे आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हमीपत्र दिल्यानंतरही जर कोणी दोनदा मतदान केल्याचे आढळले, तर संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

मात्र, या उपाययोजनेवरून नागरिकांमध्ये नाराजीही व्यक्त होत आहे. “हमीपत्र म्हणजे मूळ जखमेवर लावलेली पट्टी आहे. प्रश्न मतदार यादीतील चुका का दुरुस्त होत नाहीत, हाच आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेक जागरूक मतदार देत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि महिलांसाठी मतदानाच्या दिवशी अशा कागदोपत्री प्रक्रियेमुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

PMC Election : पुण्यात सकाळच्या वेळी संथ गतीने मतदान; साडेअकरापर्यंत 14.92 टक्क्यांची नोंद

याबाबत राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मतदार यादीतील गोंधळ हा प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून, निवडणुकीनंतर संपूर्ण यादीचे शुद्धीकरण आणि पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. लोकशाहीचा पाया मजबूत ठेवण्यासाठी मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे; अन्यथा “एक नाव, एक मत” ही मूलभूत संकल्पनाच धोक्यात येईल, अशी भावना पुणेकर मतदार व्यक्त करत आहेत.

Web Title: Using affidavits prevent double voting one name added in 2 list pmc election 2026 local body elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
3

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM