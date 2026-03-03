Israel-Iran War: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करणं पडलं महागात, अभिनेत्रीला करावा लागला ट्रोल्सरचा सामना; नेमकं प्रकरण काय?

इराण-इस्रायल युद्धावरून भारतात सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळात तीव्रता आली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या मृत्यूवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याबद्दल विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मौनामुळे अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान, अभिनेत्री हिना खानने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे आणि पंतप्रधान मोदींच्या समर्थनार्थ बोलली आहे.
चित्रपट कलाकारही पश्चिम आशियातील तणावावर प्रतिक्रिया देत आहेत आणि सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत आहेत. लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खानने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आहे. तिच्या पूर्वीच्या अकाउंटवरून पोस्ट शेअर करताना हिना खानने दोन फोटो शेअर केले आहेत, त्यापैकी एक पंतप्रधान मोदींचा आहे. एका फोटोमध्ये, एक लहान मूल रस्त्यावर टायर चालवण्यासाठी काठीचा वापर करताना दिसत आहे. त्यासोबत हिनाने लिहिले आहे की, “ज्यांना हे व्यवस्थित चालवताही येत नाही ते इतक्या मोठ्या देशाला चालवणाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. धाडस, शौर्य, विडंबना. जय हिंद.”
हिना खानने या पोस्टद्वारे देशद्रोहींना उत्तर दिले आहे. ती हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की जे लोक लहान जबाबदाऱ्याही योग्यरित्या हाताळू शकत नाहीत ते देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. पंतप्रधानांचे कौतुक करणाऱ्या हिना खानच्या पोस्टवर नेटिझन्स टीका करत आहेत.काही लोक तिच्या समर्थनार्थही समोर आले आहेत आणि लिहितात, “संकटाच्या वेळी देशाच्या नेतृत्वासोबत उभे राहणे महत्वाचे आहे.”
तिच्या या पोस्टमुळे तिला ट्रोल देखील करण्यात आले आहे. या पोस्टसाठी लोक अभिनेत्रीवर टीका करत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “जी तिच्या धर्माशी खरी नाही, जी इतर महिलांच्या वजनाची खिल्ली उडवते, जी स्वतःला मोठी सुपरस्टार समजते, ती लोकांना सांगेल.” दुसऱ्याने लिहिले, “चुप राहा आणि झोपा,आता तू मुस्लिमांच्या नावावरचा डाग आहेस.” दुसऱ्याने विचारले, “यात काय तर्क आहे? मी टायर चालवण्यात कोचिंग क्लासमध्ये टॉप केले, म्हणजे मी देश चालवू शकते?”
Jo ye bhi theek se nahi chala sakte
Woh uspe sawaal uthaa rahe hain jo Itna bada desh chala raha hai..
Audacity, Guts, Irony!
Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/KpmctRStp6 — Hina Khan (@eyehinakhan) March 2, 2026
Zee Cine Awards:’Chhaava’ ने मारली बाजी, विकी कौशल ठरला लोकप्रिय अभिनेता! विजेत्यांची नावं जाणून घ्या….
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतातील काही लोक पंतप्रधान मोदींवर अली खामेनी यांच्या मृत्युवर भाष्य न केल्याबद्दल टीका करत आहेत. इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेतील अशांततेदरम्यान अभिनेत्रीचे हे ट्विट आले आहे, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. शिवाय, भारताचे इराणशी चांगले संबंध असल्याने, सरकारचे मौन अनेकांना त्रास देत आहे.
‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी