SA vs ENG : दक्षिण आफ्रिकेच्या उपांत्य फेरीपूर्वी मिशेलने भारताशी असलेले केले संबंध उघड , म्हणाला – न्यूझीलंड संघाने…

आक्रमक फलंदाज डॅरिल मिशेलने सोमवारी सांगितले की, न्यूझीलंडला काही मोठे यश मिळत नाही आणि २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील उपांत्य फेरीत भारतात खेळण्याच्या अलीकडील अनुभवाचा संघाला फायदा होईल. बुधवारी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या पहिल्या उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडचा सामना गेल्या हंगामातील उपविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेशी होईल. मिशेल म्हणाले की, ब्लॅक कॅप्सना मैदानावर आणि मैदानाबाहेर कसे खेळायचे याबद्दल पूर्ण स्पष्टता आहे.
आम्ही गोष्टींमधून मोठे यश मिळवत नाही परंतु आम्ही उपांत्य फेरीत पोहोचण्यास खूप उत्सुक आहोत आणि स्वतःला भाग्यवान मानतो,” असे त्याने न्यूझीलंड क्रिकेटला सांगितले. मिशेल म्हणाला, “आम्ही या सामन्यासाठी उत्सुक आहोत. आम्ही सामन्यादरम्यानच्या छोट्या क्षणांचा फायदा घेण्याबद्दल बोलतो आणि काही दिवसांत होणाऱ्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र होण्याची आम्हाला आशा आहे.” न्यूझीलंड संघ या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच भारतात आहे. विश्वचषकापूर्वी संघाने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका आणि नंतर पाच सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली.
मिशेल म्हणाला की, संघ भारतात खेळण्याच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. श्रीलंकेत विश्वचषकाचे सुपर एट सामने खेळल्यानंतर येथे परतताना ते म्हणाला, “आम्ही गेल्या दोन महिन्यांत भारतात बराच वेळ घालवला आहे आणि येथे परिस्थिती कशी असेल याची आम्हाला कल्पना आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत श्रीलंकेत असलेल्या परिस्थितीपेक्षा हे वेगळे असेल, परंतु खेळाडू गेल्या काही महिन्यांच्या तयारीवर अवलंबून राहतील.”
न्यूझीलंडला यापूर्वी गट टप्प्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला होता. तो म्हणाला, “ते या स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघांपैकी एक आहेत आणि म्हणूनच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. कोलकाता येथे होणाऱ्या विश्वचषक उपांत्य फेरीत त्यांच्याशी सामना करणे रोमांचक असेल. दोन्ही संघ पुढील टप्प्यात पोहोचण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील. ईडन गार्डन्सवर खचाखच भरलेल्या प्रेक्षकांसमोर खेळणे नेहमीच खास असते.”
भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील प्रभावी कामगिरीनंतर मिशेलला जानेवारी २०२६ साठी आयसीसीचा महिन्याचा सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले. न्यूझीलंडने एकदिवसीय मालिका २-१ अशी जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. तो म्हणाला, “हे चांगले वाटते, पण मी ते एक संघाचे यश मानतो. जानेवारी २०२६ मध्ये आम्हाला मिळालेले यश, विशेषतः भारतात एकदिवसीय मालिका जिंकणे, आमच्या देशासाठी ऐतिहासिक होते कारण आम्ही यापूर्वी कधीही असे केले नव्हते.”