कर्नाटकच्या या मंदिरात रंगांनी नाही तर राखेने खेळली जाते होळी, कामदेव आणि शंकराशी जोडला आहे इतिहास

दक्षिण भारतात होळी ही शिव आणि कामदेव यांच्या पौराणिक कथेशी जोडलेली आहे. कर्नाटकातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात हा उत्सव अहंकार दहनाचा संदेश देत पाच दिवस विशेष विधींनी साजरा केला जातो.

Updated On: Mar 03, 2026 | 08:55 AM
  • दक्षिण भारतात होळी शिव-कामदेव कथेशी संबंधित असून अहंकार दहनाचा संदेश देते.
  • कर्नाटकातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात शिव आणि कामदेव यांचे एकत्र दर्शन विशेष मानले जाते.
  • येथे होळी पाच दिवस साजरी होते आणि संतानप्राप्तीसाठी चांदीचा पालना अर्पण करण्याची परंपरा आहे.

भारत हा सणांचा देश आहे आणि प्रत्येक सणामागे एखादी गहन पौराणिक कथा दडलेली असते. उत्तर भारतात होळीचा संबंध भक्त प्रह्लाद आणि होलिका दहनाशी जोडला जातो; मात्र दक्षिण भारतात या सणाचा आशय आणि परंपरा वेगळ्या स्वरूपात आढळतात. येथे होळी ही केवळ रंगांची उधळण नसून भगवान शिव आणि कामदेव यांच्या कथेशी निगडित आध्यात्मिक संदेश देणारा उत्सव मानला जातो. ४ मार्च रोजी देशभर होळी साजरी होणार असली, तरी कर्नाटकातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात या सणाची अनोखी छटा पाहायला मिळते.

ये जवानी है दिवाणी सारखी होळी खेळायची आहे? मग भारतातील हे लोकेशन्स तुमच्यासाठी परफेक्ट, इथे पूर्ण होईल फिल्मी रंगपंचमीची इच्छा

दक्षिण भारतातील होळी: अहंकार दहनाचा संदेश

उत्तर भारतात होळी प्रामुख्याने दुष्टावर सज्जनाच्या विजयाचे प्रतीक मानली जाते. परंतु दक्षिण भारतात ती कामदेवाच्या दहनाशी आणि शिवांच्या वैराग्याशी जोडलेली आहे. येथे असा विश्वास आहे की या दिवशी मनातील काम, क्रोध आणि अहंकार यांचे दहन करण्याचा संकल्प केला जातो. कर्नाटकातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात या निमित्ताने मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र येतात.

या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे गर्भगृह. भारतात कदाचित हे एकमेव मंदिर असेल जिथे भगवान शिव आणि कामदेव यांच्या प्रतिमा एकत्र पाहायला मिळतात. सामान्यतः शिवमंदिरात शिवलिंग किंवा शिव-पार्वतीची मूर्ती असते; परंतु येथे शिव आणि कामदेव यांचे एकत्र दर्शन हा एक अद्वितीय अनुभव ठरतो. वास्तुकला, नक्षीकाम आणि मंदिराचा इतिहास पाहता, हे ठिकाण पर्यटकांसाठीही आकर्षणाचे केंद्र आहे.

पौराणिक कथा: शिवांचा तिसरे नेत्र

या परंपरेमागे एक रोचक कथा सांगितली जाते. देवी सतीने यज्ञकुंडात देहत्याग केल्यानंतर भगवान शिव शोकमग्न झाले आणि कठोर तपश्चर्येत लीन झाले. त्यांच्या वैराग्यामुळे सृष्टीचा समतोल बिघडू लागला. देवतांनी शिवांना तपश्चर्येतून जागे करण्यासाठी कामदेवाची मदत मागितली. कामदेवाने आपल्या बाणाने शिवांची समाधी भंग केली. शिवांचा क्रोध अनावर झाला आणि त्यांनी तिसरा नेत्र उघडला. त्या प्रखर ज्वालेत कामदेव भस्म झाला. या घटनेतून अहंकाराचा नाश आणि आत्मसंयमाचा संदेश दिला जातो. दक्षिण भारतातील होळी हा याच प्रसंगाचा स्मरणोत्सव मानला जातो.

पाच दिवसांचा उत्सव आणि विशेष विधी

रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात होळी केवळ एक दिवसापुरती मर्यादित नसते. येथे पाच दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि पूजाविधी आयोजित केले जातात. मंदिर फुलांनी आणि दिव्यांनी सजवले जाते. मंत्रोच्चार, भक्तिगीते आणि आध्यात्मिक वातावरणामुळे परिसर भारलेला असतो. येथील एक महत्त्वाची परंपरा म्हणजे चांदीचा पालना अर्पण करण्याची. संतानप्राप्तीची इच्छा असलेली दांपत्ये येथे चांदीचा झुला अर्पण करतात. भाविकांचा विश्वास आहे की शिव आणि कामदेव यांच्या कृपेने त्यांची मनोकामना पूर्ण होते. तसेच काही ठिकाणी होळीच्या दिवशी राख कपाळावर लावण्याची प्रथा आहे, जी अहंकार दहनाचे प्रतीक मानली जाते.

पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा अनुभव

आध्यात्मिक अनुभव देणारी यात्रा

ही यात्रा केवळ पर्यटनासाठी नसून अंतर्मुख होण्याची संधी देणारी आहे. होळीचा खरा अर्थ म्हणजे आपल्या दोषांचे दहन आणि आत्मचिंतन. कर्नाटकातील हे मंदिर शांतता, भक्ती आणि परंपरा यांचा सुंदर संगम दर्शवते. यंदाच्या होळीत काहीतरी वेगळे अनुभवायचे असल्यास दक्षिण भारतातील या विशेष परंपरेचा साक्षीदार होणे एक अविस्मरणीय अनुभव ठरू शकतो. येथे मिळणारा आध्यात्मिक संदेश जीवनाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन देऊन जातो.

Published On: Mar 03, 2026 | 08:55 AM

