Israel Iran युद्धात दुबई पुन्हा पेटलं! इराणचा भीषण ड्रोन हल्ला अन् क्षणात सर्व नष्ट; जगभरात खळबळ

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’
इराणचे आखाती देशांवरील ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेष करुन इराण अमेरिका (America) आणि त्याच्या मध्यपूर्वेतील मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य करत आहे. या संघर्षात संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील दुबई शहर ओढले गेले आहे. इराणने अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन सैनिकांना लक्ष्य करत मोठा ड्रोन हल्ला केला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओंमध्ये आत्मघाती ड्रोन इमारतींवरुन उडताना दिसत आहे. तसेच त्यांच्या स्फोटामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
इराणने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून त्यांचे मुख्य लक्ष्य अमेरिकन सैन्य असल्याचे म्हटले आहे. परंतु दुबईत कोणत्या प्रकारचे अमेरिकन लष्करी तळ नसताना केलेल्या हल्ल्याने जगभरात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या हल्ल्यात दुबईच्या काही भागातील नागरी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. इराण समर्थिक गटांनी अल मिन्हाद एअर बेसवरही हल्ला केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, दुबई हे जगातील प्रमुख व्यापारी केंद्र आणि पर्यटन केंद्र आहे. दुबईमध्ये अमेरिकेने जवळपास २१.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. दुबईत अनेक अमेरिकन कंपन्या देखील आहेत. यामुळे प्रामुख्याने विमान कंपनी बोईंग, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या १००० हून अधिक अमेरिकन कंपन्यांनी दुबईत गुंतवणूक केली आहे. दुबईमध्ये जगातील सर्वात मोठे मानवनिर्मात बंदर जेबेल अली पोर्ट जेखील आहे. येथून अमेरिकन युद्धनौकांना थांबवण्याची क्षमता आहे. दुबईवर हल्ला करुन अमेरिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न इराण (Iran) करत आहे.
🚨BREAKING: terekam video drone Shahed milik Iran menyerang bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal personil Amerika Serikat di Dubai. 😳 📰: @MarioNawfal pic.twitter.com/q2Vc3oxk4t — Extra Time Indonesia (@idextratime) March 3, 2026
