Karjat News : कर्जत पंचायत समितीत सत्ताकारणात ट्विस्ट; महिला सभापतीवरून पुरुष सदस्य नाराज

कर्जत पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल लागून काही दिवस उलटले असले तरी सभापतीपदाच्या निवडीवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. बहुमत असलेल्या आघाडीकडून महिला सदस्याला संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:00 PM
  • बहुमत असलेल्या आघाडीचा उमेदवार सभापती होणार हे निश्चित असले तरी महिला सदस्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
  • राखीव प्रवर्गातील पदावर महिला नेमणुकीची शक्यता व्यक्त होताच काही पुरुष सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
  • महिला सभापती झाल्यास कर्जतच्या स्थानिक राजकारणात नवीन पायंडा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जत पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल लागून १० दिवस लोटले, मात्र अद्याप सभापती पदाची निवडणूक कधी होणार? हे सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले नाही. दुसरीकडे कर्जत पंचायत समिती सभापतीपद ही नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे राखीव असताना बहुमत असलेली कर्जत परिवर्तन विकास आघाडी महिला सदस्यांना सभापती करण्याची चर्चा आहे. या चर्चेमुळे सभापती पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मधील सर्वसाधारण असताना पुरुष सदस्य यांच्या ऐवजी महिला सदस्यांना देण्याचा घाट आघाडीकडून घाट घातला जात आहे. दरम्यान, हा नवीन पायंडा पडण्याची शक्यता असून पुरुष सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. इच्छुक पुरुष सदस्यांच्या मनात धडकी भरली असून पुरुषांची मक्तेदारी मोडण्याचा प्रयत्न कर्जत परिवर्तन आघाडीचे नेते करीत असल्याने त्या निर्णयाचे मोठे दुष्परिणाम आघाडीला भविष्य काळात भोगावे लागू शकतात.

पंचायत समितीत १२ सदस्यांमध्ये परिवर्तन आघाडीचे १०, महायुतीचे २ सदस्य निवडून आले. पहिली अडीच वर्षे सभापती पद हे ना.मा.ए. राखीव आहे. परिवर्तन आघाडीचे बहुमत असल्याने आघाडीचा उमेदवार सभापती होणार हे देखील नक्की आहे. महिला आरक्षण नसेल तर शक्यतो महिला सदस्यांचा त्या पदासाठी विचार होत नाही, हा राजकारणात एक पायंडा दिसतो. त्यामुळे विजयी उमेदवार भगवान चंचे, महेश खारीक आणि नितीन धुळेंची चर्चा आहे.

नमिता घारे यांना गटनेते केल्याने नाराजी व्यक्त

नमिता धारे यांच्याकडे कुणबी जातीचे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याने त्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटासाठी राखीव असलेल्या सभापती पदावर विराजमान होऊ शकतात, पण राजकारणात पुरुषांसाठी असलेल्या जागेदर महिला सदस्याना संधी देऊन पदाधिकारी बनवले जात नाही, असा अलिखित नियम असताना नमिता धारेंना कर्जत परिवर्तन आघाडीचे गटनेते केल्याने पुरुष सदस्य नाराज झाले असल्याचे बोलले जात आहे.

… म्हणून महिला सभापती करण्याचा प्रयत्न सुरू

दुसरीकडे आता सभापती पदावर पुरुष सदस्याला बसपण्याऐवजी महिला सदस्या नमिता धारे यांना सभापती केले जाईल असे सुतोवाध आधाडी मधील कार्यकर्ते करीत आहेत. त्याचा थेट परिणाम राजकीय पटलावर पडू शकतो आणि नागरिकाचा मागास प्रवर्ग मध्ये दावेदार असलेले पुरुष सदस्य नाराज होऊ शकतात, सभापती पदासाठी एका विशिष्ट जातीच्या सदस्यांना सभापती मिळू नये महष्णून महिला सदस्यांना सभायतीचा प्रयत्न आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 12:00 PM

