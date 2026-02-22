Karjat News : कर्जत पंचायत समितीत सत्ताकारणात ट्विस्ट; महिला सभापतीवरून पुरुष सदस्य नाराज

Matheran News : वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण; बेकायदा जमीन वापरणाऱ्यांना अभय कोणाचं ?
पंचायत समितीत १२ सदस्यांमध्ये परिवर्तन आघाडीचे १०, महायुतीचे २ सदस्य निवडून आले. पहिली अडीच वर्षे सभापती पद हे ना.मा.ए. राखीव आहे. परिवर्तन आघाडीचे बहुमत असल्याने आघाडीचा उमेदवार सभापती होणार हे देखील नक्की आहे. महिला आरक्षण नसेल तर शक्यतो महिला सदस्यांचा त्या पदासाठी विचार होत नाही, हा राजकारणात एक पायंडा दिसतो. त्यामुळे विजयी उमेदवार भगवान चंचे, महेश खारीक आणि नितीन धुळेंची चर्चा आहे.
नमिता घारे यांना गटनेते केल्याने नाराजी व्यक्त
नमिता धारे यांच्याकडे कुणबी जातीचे ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याने त्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटासाठी राखीव असलेल्या सभापती पदावर विराजमान होऊ शकतात, पण राजकारणात पुरुषांसाठी असलेल्या जागेदर महिला सदस्याना संधी देऊन पदाधिकारी बनवले जात नाही, असा अलिखित नियम असताना नमिता धारेंना कर्जत परिवर्तन आघाडीचे गटनेते केल्याने पुरुष सदस्य नाराज झाले असल्याचे बोलले जात आहे.
… म्हणून महिला सभापती करण्याचा प्रयत्न सुरू
दुसरीकडे आता सभापती पदावर पुरुष सदस्याला बसपण्याऐवजी महिला सदस्या नमिता धारे यांना सभापती केले जाईल असे सुतोवाध आधाडी मधील कार्यकर्ते करीत आहेत. त्याचा थेट परिणाम राजकीय पटलावर पडू शकतो आणि नागरिकाचा मागास प्रवर्ग मध्ये दावेदार असलेले पुरुष सदस्य नाराज होऊ शकतात, सभापती पदासाठी एका विशिष्ट जातीच्या सदस्यांना सभापती मिळू नये महष्णून महिला सदस्यांना सभायतीचा प्रयत्न आहे.
