Raigad News: आरोग्यसेवेचा गंभीर प्रश्न! ‘आपला दवाखाना’ नावापुरताच? सुविधांच्या अभावामुळे रुग्ण झाले हैराण

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत
ज्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली, त्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा मान राखत तरी शासनाने या दवाखान्याला पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करावे, आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी व औषधसामग्री उपलब्ध करून द्यावी आणि सुरुवातीला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक व रुग्णांकडून होत आहे. महाड शहरातील गोरगरिबांसाठी आणि ज्यांना खाजगी रूग्णालयात उपचार घेणे शक्य अशा रूग्णांसाठी आधार ठरू शकणारी ही ‘आपला दवाखाना’ची शासकीय सेवा पुन्हा पूर्ववत सुरू होणे ही काळाची गरज असून मंत्री भरत गोगावले यांनी देखील स्वतः लक्ष घालून यासाठी पुढाकार घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. (फोटो सौजन्य – Instagram)
‘आपला दवाखाना’ बाबात सध्याची परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे दिसून येत आहे. दवाखान्यात कायमस्वरूपी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना उपचाराविना परत जावे लागत आहे. औषधसाठा नसणे, कर्मचारी अनुपस्थिती आणि बहुतांश वेळा बंद दरवाजे अशी अवस्था निर्माण झाल्याने ‘आपला’ म्हणून सुरू करण्यात आलेला दवाखाना प्रत्यक्षात मात्र रुग्णांसाठी ‘परका’ ठरत असल्याची खंत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.
Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट
या लोकार्पण सोहळ्यास महाड विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार व सध्याचे कैबिनेटमंत्री भरत गोगावले याची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यावेळी मोफत तपासणी, औषधोपचार, बाहह्यरुग्ण सेवा, गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, नेत्रतपासणी तसेच विविध प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रारंभीच्या दोन महिन्यांत तब्बल ८०० हून अधिक रुग्णांनी या दवाखान्याचा लाभ घेतल्याची नोंदही समोर आली होती.