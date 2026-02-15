Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Raigad News: आरोग्यसेवेचा गंभीर प्रश्न! ‘आपला दवाखाना’ नावापुरताच? सुविधांच्या अभावामुळे रुग्ण झाले हैराण

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा मान राखत तरी शासनाने आपला दवाखाना पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक व रुग्णांकडून होत आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:02 PM
  • दवाखान्यातील गैरसोयींवर नागरिकांचा संताप
  • आपला दवाखाना’ की गैरसोयींचं केंद्र?
  • ‘आपला दवाखाना’वर नागरिकांची तीव्र नाराजी
महाड: महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागांतर्गत महाड शहरात मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेला ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सुरुवातीच्या काळात उत्साहात लोकार्पण झालेला हा दवाखाना आता तब्बल एक ते दीड वर्ष डॉक्टरविना असून येथे कोणतीही नियमित वैद्यकीय सेवा अथवा औषधोपचार उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती नागरिकांकडून मांडली जात आहे. आरोग्य विभागांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात १ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यभर सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून महाड शहरातील जिजामाता भाजी मार्केट येथील इमारतीमध्ये या दवाखान्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते.

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

मंत्री गोगावलेंच्या पुढाकाराची मागणी

ज्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली, त्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा मान राखत तरी शासनाने या दवाखान्याला पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करावे, आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी व औषधसामग्री उपलब्ध करून द्यावी आणि सुरुवातीला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक व रुग्णांकडून होत आहे. महाड शहरातील गोरगरिबांसाठी आणि ज्यांना खाजगी रूग्णालयात उपचार घेणे शक्य अशा रूग्णांसाठी आधार ठरू शकणारी ही ‘आपला दवाखाना’ची शासकीय सेवा पुन्हा पूर्ववत सुरू होणे ही काळाची गरज असून मंत्री भरत गोगावले यांनी देखील स्वतः लक्ष घालून यासाठी पुढाकार घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.  (फोटो सौजन्य – Instagram)

कायमस्वरूपी डॉक्टरच नाहीत

‘आपला दवाखाना’ बाबात सध्याची परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे दिसून येत आहे. दवाखान्यात कायमस्वरूपी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना उपचाराविना परत जावे लागत आहे. औषधसाठा नसणे, कर्मचारी अनुपस्थिती आणि बहुतांश वेळा बंद दरवाजे अशी अवस्था निर्माण झाल्याने ‘आपला’ म्हणून सुरू करण्यात आलेला दवाखाना प्रत्यक्षात मात्र रुग्णांसाठी ‘परका’ ठरत असल्याची खंत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.

Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याची केली होती घोषणा

या लोकार्पण सोहळ्यास महाड विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार व सध्याचे कैबिनेटमंत्री भरत गोगावले याची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यावेळी मोफत तपासणी, औषधोपचार, बाहह्यरुग्ण सेवा, गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, नेत्रतपासणी तसेच विविध प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रारंभीच्या दोन महिन्यांत तब्बल ८०० हून अधिक रुग्णांनी या दवाखान्याचा लाभ घेतल्याची नोंदही समोर आली होती.

Published On: Feb 15, 2026 | 12:02 PM

