Latur Crime: लातूर हादरले! पोटच्या मुलानेच आयकर अधिकारी वडिलांची केली हत्या; कारण काय?

लातूरमध्ये कौटुंबिक वादातून मुलाने आयकर विभागातील अधिकाऱ्याचा चाकूने खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. तर नागपुरात 26 वर्षीय निवासी डॉक्टरने हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दोन्ही घटनांनी राज्य हादरले आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 12:47 PM
  • लातूरच्या खोपेगाव शिवारात मुलाकडून जन्मदात्या वडिलांचा निर्घृण खून
  • मयत वडील आयकर विभागात अधिकारी; आरोपी मुलगा पोलिसांच्या ताब्यात
  • नागपुरात शासकीय मेडिकलमधील 26 वर्षीय निवासी डॉक्टरची आत्महत्या, कारण अस्पष्ट
लातूर: लातूर जिल्ह्यातील खोपेगाव शिवारात एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या मुलानेच आपल्या आयकर अधिकारी वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.

कारण काय?

वडील आणि मुलामध्ये कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर गंभीर भांडणात झाले. संतापाच्या भरात मुलाने चाकूने वडिलांवर वार केला. या हल्ल्यात वडील गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असतांना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. लातूर ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरु केला आहे. याप्रकरणी लातूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरु आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Mumbai Crime: लोखंडवाला हादरलं! आधी ॲसिड अटॅकची धमकी, नंतर मॉडेलच्या अंगावर थेट कार; CCTV फुटेज समोर

लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मध्यरात्री दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. या हाणामारीमुळे एका तरुणावर चाकूने वार करत हल्ला करण्यात आला. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेने काही काळ वाहतूकही खोळंबली होती. प्रज्वल मस्के (वय २२) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, चौकातील रहदारीच्या ठिकाणी दोन गटांमध्ये अचानक वाद झाला. आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या हाणामारीत प्रज्वल मस्के याला जबर मारहाण करण्यात आली. एवढेच नाही तर चाकूने वार देखील करण्यात आला. याच वेळी घटनास्थळावरून लातूरचे आमदार अमित देशमुख जात असताना त्यांनी ही परिस्थिती पाहिली. त्यांनी तत्काळ मदत करत जखमी तरुणाला रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था केली आहे.

उपचार सुरु असतांना प्रज्वल मस्के याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच विवेकानंद पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस या घटनेतील आरोपींचा आरोप केला आहे. हा वाद नेमका कश्यामुळे झाला याचा तपास पोलीस करत आहे.

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Frequently Asked Questions

  • Que: लातूरमधील हत्या कशामुळे घडली?

    Ans: कौटुंबिक वादातून वडील–मुलामध्ये भांडण झाले आणि संतापात मुलाने चाकूने वार केले.

  • Que: नागपुरातील डॉक्टरच्या आत्महत्येचे कारण काय?

    Ans: आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समोर आले नसून पोलीस तपास सुरू आहे.

  • Que: दोन्ही प्रकरणांत पोलिसांची कारवाई काय आहे?

    Ans: लातूरमध्ये आरोपी मुलाला ताब्यात घेण्यात आले असून, नागपुरात आत्महत्येचा सखोल तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 12:47 PM

