IND U19 vs AFG U19 : अफगाणिस्तानसमोर भारताची अभेद्य भिंत! TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय 

आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज दुसऱ्या उपांत्य फेरी सामन्यात अफगाणिस्तान १९ वर्षांखालील संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 12:38 PM
IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026, Afghanistan won the toss and elected to bat.

अफगाणिस्ताने TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय(फोटो-सोशल मीडिया)

IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 :आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज भारत १९ वर्षांखालील संघ विरुद्ध अफगाणिस्तान १९ वर्षांखालील सघ  दुसऱ्या दुसरी उपांत्य फेरीमध्ये आमनेसामने आले आहेत. हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर संघ प्रथम गोलंदाजी  करणार आहे. आजची ही दुसरी उपांत्य फेरीची वेळ आहे आणि ज्यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानचे १९ वर्षांखालील संघ आमनेसामने येणार आहेत, जो एक रोमांचक सामना होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणारा संघ या सामन्यात विजयाचा प्रबळ दावेदार मानला जात आहे.

 

१९ वर्षांखालील दोन्ही खालीलप्रमाणे :

भारत १९ वर्षांखालील संघ : ॲरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे(कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू(यष्टीरक्षक), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनां, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंग

अफगाणिस्तान १९ वर्षांखालील संघ : उस्मान सादात, खालिद अहमदझाई, फैसल शिनोझादा, उझैरउल्ला नियाझाई, महबूब खान(यष्टीरक्षक/कर्णधार), अझीझुल्ला मियाखिल, अब्दुल अझीझ, रुहुल्ला अरब, नुरिस्तानी ओमरझाई, वाहिदुल्ला झाद्रान, अकील खान, नाझिफुल्ला अमीरी, खातिर स्टॅनिकझाई, सलाम खान, झैतुल्ला शाहीन

बातमी अपडेट होत आहे…

 

Published On: Feb 04, 2026 | 12:38 PM

