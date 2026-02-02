Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Sunetra Pawar Satara Visits Paying Homage Yashwantrao Chavan By At Priti Sangam In Karad

Satara News : DCM सुनेत्रा अजित पवार प्रीतीसंगमावर दाखल; स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना केले अभिवादन

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या पहिल्यांदाच सातारा दौऱ्यावर गेल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी प्रीतीसंगमावर भेट देत स्वर्गीय नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 12:39 PM
Sunetra Pawar Satara visits paying homage Yashwantrao Chavan by at Priti Sangam in Karad

सुनेत्रा पवार कराडमध्ये प्रीतीसंगमावर यशवंतराव चव्हाणांना अभिवादन केले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:
  • सुनेत्रा पवार त्यांच्या पहिल्या शासकीय दौऱ्यावर
  • सुनेत्रा पवार साताऱ्यामध्ये दाखल
  • कराड येथील प्रीतीसंगमावर केले अभिवादन
Sunetra Pawar in Satara : सातारा : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिलाच दौरा केला आहे. सुनेत्रा पवार या साताऱ्याला (Satara News) पहिल्या शासकीय दौऱ्यावर गेल्या आहेत. आज (दि.02) कराड येथील प्रीतीसंगमावर महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार नितीन पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, कराडचे नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हे देखील वाचा : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला शासकीय दौरा; साताऱ्यामध्ये घेणार जाधव कुटुंबाची भेट

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच कराड येथे येऊन स्वर्गीय नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्पचक्र अर्पण केले. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे आणि स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळाचे नातेही अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. ते वारंवार कराड येथे येऊन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन अभिवादन करत होते. त्यांची आठवण यावेळी उपस्थितांना झाली.

हे देखील वाचा : Union Budget 2026 : संसदेचे वातावरण तापणार! अर्थसंकल्पावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

कराड येथे येऊन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या फलटणला जाणार आहेत. फलटण तालुक्यातील तरडगाव येथे जात अजित पवारांचे सुरक्षारक्षक स्वर्गीय विदीप जाधव यांच्या घरी सांत्वनपर भेट देणार आहेत. त्यानंतर त्या बारामतीकडे रवाना होतील. शरद पवार हे कालच मुंबईत आले. रोहित पवार देखील मुंबईत असल्याची माहिती मिळत आहे.

अजित पवार यांचे अपघाती निधन
दिवंगत नेते अजित पवार यांचे 28 फेब्रुवारी रोजी बुधवारी विमान अपघात झाला. . लँडिंगदरम्यान विमान (Learjet 45) धावपट्टीजवळ कोसळले. यामुळे विमानामध्ये तीन स्फोट झाले. विमानाला लागलेल्या आगीमध्ये सर्व प्रवासी आणि विमान जळून खाक झाले. या विमानाचा अपघात इतका भीषण होता की यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी, पायलट-इन-कमांड कॅप्टन सुमित कपूर आणि सेकंड-इन-कमांड कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश होता.  गुरुवारी बारामतीतील काटेवाडी येथील विद्या प्रतिष्ठान मैदानावर अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Web Title: Sunetra pawar satara visits paying homage yashwantrao chavan by at priti sangam in karad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunetra Pawar Satara Visit : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला शासकीय दौरा; साताऱ्यामध्ये घेणार जाधव कुटुंबाची भेट
1

Sunetra Pawar Satara Visit : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला शासकीय दौरा; साताऱ्यामध्ये घेणार जाधव कुटुंबाची भेट

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण
2

NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार? उपमुख्यमंत्र्यांनंतर आता अध्यक्षांबद्दल अटकळांना उधाण

Sanjay Shirsat: “माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली…”, सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर मंत्री संजय शिरसाटांची बोचरी टीका; राजकारणात खळबळ
3

Sanjay Shirsat: “माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली…”, सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर मंत्री संजय शिरसाटांची बोचरी टीका; राजकारणात खळबळ

”जुल्मी सारीपाटावर स्वत:ला उभं करावं लागलं..”, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी किरण मानेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले…
4

”जुल्मी सारीपाटावर स्वत:ला उभं करावं लागलं..”, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी किरण मानेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

‘रुबाब हा प्रेम जगण्याचा’; बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘रुबाब’ चित्रपटाचं टायटल साँग प्रदर्शित

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी

Feb 02, 2026 | 02:03 PM
मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

मासे प्रेमींसाठी खास मेजवानी! कांदाभजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा कुरकुरीत कोळंबी भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 02, 2026 | 02:02 PM
Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Rohit Pawar : कर्तृत्ववान मुलीचा बळी हे मातापित्याचं दुःख शब्दापलीकडचं…! रोहित पवारांची शांभवी पाठकच्या घरी सांत्वनपर भेट

Feb 02, 2026 | 01:59 PM
Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Ratnagiri News: मत्स्य व्यवसायाला हवामान बदलाचा फटका; भाव २५-३० टक्क्यांनी वाढले

Feb 02, 2026 | 01:54 PM
Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

Feb 02, 2026 | 01:52 PM
ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

ऑस्ट्रेलियन नागरिकाला हवे आधार कार्ड; वेरुळच्या लेण्यांमध्ये असं काही केलं की…, VIDEO भारतीयांच्या पसंतीस

Feb 02, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM