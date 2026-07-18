शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कोल्हापूर नाक्यावर रास्ता रोको आंदोलन; वांगचुक यांच्या आंदोलनाला शेकाप, रासपसह बळीराजा शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा

Updated On: Jul 18, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

बळीराजा शेतकरी संघटनेचे चंद्रकांत यादव यांनी स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची खंत व्यक्त केली. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून अशा गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करावी.

कोल्हापूर नाक्यावर रास्ता रोको आंदोलन; वांगचुक यांच्या आंदोलनाला शेकाप, रासपसह बळीराजा शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा

कोल्हापूर नाक्यावर रास्ता रोको आंदोलन; वांगचुक यांच्या आंदोलनाला शेकाप, रासपसह बळीराजा शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कराड : ज्येष्ठ संशोधक व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने कराड येथील कोल्हापूर नाका परिसरात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि शेतकरी हिताच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली.

आंदोलनामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे  जिल्हाध्यक्ष अॅड. समीर देसाई यांनी सोनम वांगचुक हे विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शेतमालाला हमीभाव, वाढते इंधनदर आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. देसाई यांनी वांगचुक यांच्या संशोधन कार्याचा उल्लेख करत लडाखमधील प्रतिकूल हवामानात लष्करासाठी कमी खर्चातील टिकाऊ तंबू विकसित करण्यासह त्यांनी देशासाठी महत्त्वाचे योगदान दिल्याचे नमूद केले. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

बळीराजा शेतकरी संघटनेचे चंद्रकांत यादव यांनी स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची खंत व्यक्त केली. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून अशा गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच सरकारने वांगचुक यांच्या आंदोलनावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

डेळेवाडी-गमेवाडी मार्गावर संशयास्पद रसायनाचे तीन टँकर जप्त; आरोग्य विभागाच्या सतर्कतेमुळे कारवाई

या आंदोलनात प्रल्हाद माने, संदीप तिकवडे, भाई हैबतराव पवार, आनंदराव (चेअरमन) थोरात, हुबाळे, जगताप यांच्यासह शे.का.प., रासप आणि बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी काही काळ वाहतूक रोखून विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली.

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा ! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

Web Title: Rasta roko protest at kolhapur naka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 11:21 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OYO हॉटेलमध्ये प्रियकरासोबत पकडली पत्नी; पती आणि सासूसोबत रस्त्यावरच सुरु झाला हायव्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

OYO हॉटेलमध्ये प्रियकरासोबत पकडली पत्नी; पती आणि सासूसोबत रस्त्यावरच सुरु झाला हायव्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

Jul 18, 2026 | 01:54 PM
Ahilyanagar News: श्रीरामपूरमध्ये शेतकरी संघटनेचा मोठा विजय; आंदोलनाचा खटला अखेर मागे

Ahilyanagar News: श्रीरामपूरमध्ये शेतकरी संघटनेचा मोठा विजय; आंदोलनाचा खटला अखेर मागे

Jul 18, 2026 | 01:43 PM
PF धारकांसाठी मोठी बातमी! जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवण्यासाठी EPFO चा मोठा निर्णय, VISHWAS 2026 केला लॉन्च

PF धारकांसाठी मोठी बातमी! जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवण्यासाठी EPFO चा मोठा निर्णय, VISHWAS 2026 केला लॉन्च

Jul 18, 2026 | 01:37 PM
Vikram 1 Launch : भारताची अंतराळात ऐतिहासिक झेप! श्रीहरिकोटा येथून विक्रम-1 चे प्रक्षेपण; ठरले देशातील पहिले खाजगी रॉकेट

Vikram 1 Launch : भारताची अंतराळात ऐतिहासिक झेप! श्रीहरिकोटा येथून विक्रम-1 चे प्रक्षेपण; ठरले देशातील पहिले खाजगी रॉकेट

Jul 18, 2026 | 01:37 PM
PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक

PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक

Jul 18, 2026 | 01:31 PM
Electric Scooter Fire : इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरताय? बॅटरी स्फोटामागील ‘ही’ 7 प्रमुख कारणं जाणून घ्या…

Electric Scooter Fire : इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरताय? बॅटरी स्फोटामागील ‘ही’ 7 प्रमुख कारणं जाणून घ्या…

Jul 18, 2026 | 01:31 PM
रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

Jul 18, 2026 | 01:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा