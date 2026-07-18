Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

HPCL चा मोठा मान! भारतातील टॉप 20 सर्वात मूल्यवान ब्रँड्समध्ये समावेश; सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी
मुलाखतीत गडकरी यांनी सध्याच्या पेट्रोलच्या किंमती आणि भविष्यात या किंमतींमध्ये होणारी वाढ याबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. “भविष्यात ग्राहकांना वेगवेगळे पर्याय दिल्यास १००% पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे १६८ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, तर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची किंमत खूपच कमी असेल. सरकार अंदाजे ५४ ते ६६ रुपये प्रति लिटर दराने इथेनॉल खरेदी करत आहे.”
गडकरींच्या मते, अनेक वाहन कंपन्यांनी फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिन विकसित केले आहेत. ही वाहने १००% पेट्रोल, १००% इथेनॉल किंवा दोन्हीवर चालू शकतात. त्यांनी दावा केला की,Toyota, Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra आणि Hyundai यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानावर आधीच काम केलं आहे. Bajaj, TVS, Hero आणि Honda यांनीही फ्लेक्स-फ्यूएल दुचाकी विकसित केल्या आहेत.
ई२० पेट्रोलमुळे इंजिनचे नुकसान होत असल्याच्या सोशल मीडियावरील दाव्यांबाबत गडकरी यांनी सांगितले की, ई२० पेट्रोलमुळे इंजिनचे नुकसान होत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सरकार किंवा वाहन उत्पादकांकडे कोणताही ठोस डेटा नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतात ई२० लागू करण्यापूर्वी अनेक वर्षे चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या आधारे त्याला मान्यता देण्यात आली होती.
मुलाखतीत गडकरी यांनी सांगितले की, इथेनॉल धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यांच्या मते, मक्याचा भाव १,२०० रुपये प्रति क्विंटलवरून २,६०० ते २,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे. यामुळे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना अंदाजे ४५,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. साखर कारखान्यांची शेतकऱ्यांकडील थकबाकीही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
गडकरी यांनी सांगितले की, भारत दरवर्षी पेट्रोलियम आयातीवर लाखो कोटी रुपये खर्च करतो. जर देशाने जैवइंधन आणि इतर इंधनांकडे वेगाने संक्रमण केले, तर आयातीवरील खर्च कमी होईल, परकीय चलन वाचेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. २०७० पर्यंत कार्बन न्यूट्रल बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे आणि या ध्येयासाठी इथेनॉलसारखी इतर इंधने आवश्यक आहेत.
सोशल मीडियावर इथेनॉलविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांसंदर्भात गडकरी म्हणाले की, काही लोकांकडे संपूर्ण माहितीचा अभाव आहे, तर काही जण अफवा पसरवत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने ई२० लागू करण्यापूर्वी वाहन कंपन्या, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक संस्थांसोबत सखोल चौकशी केली होती, त्यामुळे लोकांनी अफवांऐवजी सत्यावर विश्वास ठेवावा.
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