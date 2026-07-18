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Pure Petrol Rate: E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका; 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय? मग मोजा 168 रुपये लीटर! गडकरींकडून खुलासा

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:18 PM IST
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सारांश

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होत असल्याच्या तक्रारी आणि सोशल मीडियावरील वादावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ज्यांना एथेनॉल विरहित १००% शुद्ध पेट्रोल हवे आहे, त्यांना प्रति लीटर तब्बल १६८ रुपये मोजावे लागतील, असे गडकरींनी स्पष्ट केले

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • E20 इंधनाला विरोध करणाऱ्यांना झटका
  • 100% शुद्ध पेट्रोल हवंय?मोजा 168 रुपये लीटर
  • गडकरींकडून खुलासा
Pure Petrol Rate: सध्या देशभरात E20 पेट्रोल वरुन चांगलाच वाद पेटला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉलमय घोषणेनंतर देशभरात आक्रमक वातावरण निर्माण झालं आहे. गाड्यांवर या E20 चा परिणाम होत असल्याच्या विविध तक्रारी व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यासगळ्यामुळे तणावजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासगळ्यात नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, म्हणजेच ई२० बाबत सुरू असलेल्या वादावर भाष्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही एका प्रकारच्या इंधनाला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे ध्येय नाही. तर भारताला जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे या मागचं उद्देश्य आहे. नुकत्याच एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत गडकरी यांनी शुद्ध पेट्रोलच्या भविष्यातील किमतीवरही मोठं विधान केलं. शुद्ध पेट्रोल स्वतंत्रपणे उपलब्ध झाल्यास त्याची किंमत किती असू शकते आणि इथेनॉल-मिश्रित इंधन किती स्वस्त असेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

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शुद्ध पेट्रोलची किंमत किती असेल?

मुलाखतीत गडकरी यांनी सध्याच्या पेट्रोलच्या किंमती आणि भविष्यात या किंमतींमध्ये होणारी वाढ याबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. “भविष्यात ग्राहकांना वेगवेगळे पर्याय दिल्यास १००% पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे १६८ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, तर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची किंमत खूपच कमी असेल. सरकार अंदाजे ५४ ते ६६ रुपये प्रति लिटर दराने इथेनॉल खरेदी करत आहे.”

इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार आहेत का?

गडकरींच्या मते, अनेक वाहन कंपन्यांनी फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिन विकसित केले आहेत. ही वाहने १००% पेट्रोल, १००% इथेनॉल किंवा दोन्हीवर चालू शकतात. त्यांनी दावा केला की,Toyota, Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra आणि Hyundai यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानावर आधीच काम केलं आहे. Bajaj, TVS, Hero आणि Honda यांनीही फ्लेक्स-फ्यूएल दुचाकी विकसित केल्या आहेत.

E20 मुळे इंजिनचे नुकसान होतंय का?

ई२० पेट्रोलमुळे इंजिनचे नुकसान होत असल्याच्या सोशल मीडियावरील दाव्यांबाबत गडकरी यांनी सांगितले की, ई२० पेट्रोलमुळे इंजिनचे नुकसान होत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सरकार किंवा वाहन उत्पादकांकडे कोणताही ठोस डेटा नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतात ई२० लागू करण्यापूर्वी अनेक वर्षे चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या आधारे त्याला मान्यता देण्यात आली होती.

शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?

मुलाखतीत गडकरी यांनी सांगितले की, इथेनॉल धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यांच्या मते, मक्याचा भाव १,२०० रुपये प्रति क्विंटलवरून २,६०० ते २,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे. यामुळे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना अंदाजे ४५,००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. साखर कारखान्यांची शेतकऱ्यांकडील थकबाकीही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

प्रदूषण कमी करण्यावर भर

गडकरी यांनी सांगितले की, भारत दरवर्षी पेट्रोलियम आयातीवर लाखो कोटी रुपये खर्च करतो. जर देशाने जैवइंधन आणि इतर इंधनांकडे वेगाने संक्रमण केले, तर आयातीवरील खर्च कमी होईल, परकीय चलन वाचेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. २०७० पर्यंत कार्बन न्यूट्रल बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे आणि या ध्येयासाठी इथेनॉलसारखी इतर इंधने आवश्यक आहेत.

इथेनॉल वादावर गडकरींचं म्हणणं काय?

सोशल मीडियावर इथेनॉलविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांसंदर्भात गडकरी म्हणाले की, काही लोकांकडे संपूर्ण माहितीचा अभाव आहे, तर काही जण अफवा पसरवत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने ई२० लागू करण्यापूर्वी वाहन कंपन्या, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक संस्थांसोबत सखोल चौकशी केली होती, त्यामुळे लोकांनी अफवांऐवजी सत्यावर विश्वास ठेवावा.

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Web Title: Those opposing e20 fuel want 100 pure petrol 168 per litre gadkari clarifies

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Published On: Jul 18, 2026 | 12:18 PM

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