३० जानेवारीपासून सुरू झालेल्या ‘देवखेळ’ वेबसिरीजमध्ये संकासुराला खुनी व क्रूर प्रवृत्तीचे पात्र दाखवण्यात आले आहे. यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 04:12 PM
‘… हा कोकणच्या सांस्कृतिक श्रद्धेचा अपमान’; Devkhel वेबसिरिजविरुद्ध ग्रामस्थ आक्रमक, केली ‘ही’ मागणी

देवखेळ सिरिजला वाढला विरोध (फोटो- instagram)

‘देवखेळ’ वेबसिरीजवर संताप
कोकणात ग्रामस्थांनी नोंदवला निषेध
झी ५वर प्रसारित झाली आहे ‘देवखेळ’ वेबसिरीज

गुहागार: सध्या कोकणात शिमगोत्सवाचा उत्साह आहे. गावोगावी संकासुर, खेळे आपली कला सादर करत आहेत. त्यातच कोकणातल्या नागरिकांनी झी5 वर प्रसारित झालेल्या ‘देवखेळ’ वेबसिरीजविरुद्ध तीव्र आक्षेप घेतला आहे. झी ५वर प्रसारित होत असलेली मराठी वेबसिरीज ‘देवखेळ’ सध्या कोकणात जोरदार वादाचा विषय ठरली आहे. अनेक ग्रामस्थ आणि स्थानिक संघटनांनी या मालिकेचा निषेध व्यक्त केला आहे.

झी ५वर प्रसारित होत असलेली मराठी वेबसिरीज ‘देवखेळ’ सध्या कोकणात जोरदार वादाचा विषय ठरली आहे. वेबसिरीजच्या ट्रेलर लाँचनंतरच गावोगावात संकासूर या पारंपरिक शिमगा उत्सवातील पात्राचे चुकीचे चित्रण झाल्याचे निदर्शनास आले असून, अनेक ग्रामस्थ आणि स्थानिक संघटनांनी या मालिकेचा निषेध व्यक्त केला आहे.

गुहागर तालुक्यातील वरवेली रांजाणेवाडी खेळी मंडळी यांनी वेबसिरीजवर तात्काळ बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. या निषेधाचे पोस्टर वेळंब बाजारपेठ, पोमेंडी फाटा वेळंब, शृंगारतळी, पालपेणे अशा ठिकाणी लावण्यात आले आहेत. संकासूर हा कोकणातील शिमगा उत्सवातील एक भक्तिमय, पौराणिक व पारंपरिक पात्र आहे. त्याला शिवाचा अवतार मानले जाते. काळ्या पोशाख, मुखवटा आणि हातात वेत घेऊन संकासूर गोमूसोबत गावागावांत फिरतो व लोकांना आशीर्वाद देतो. ही केवळ करमणूक नसून कोकणच्या शेकडो वर्षांच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे.

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

परंतु ३० जानेवारीपासून सुरू झालेल्या ‘देवखेळ’ वेबसिरीजमध्ये संकासुराला खुनी व क्रूर प्रवृत्तीचे पात्र दाखवण्यात आले आहे. यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. गुहागर तालुक्यात या मालिकेचे चित्रिकरण झाले असून, काही ठिकाणी संकासूरावर डॉक्युमेंटरी करत असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात शूटिंग केल्याचा आरोपही आहे. स्थानिक कलाकार, नमन मंडळे आणि भजन मंडळींमध्ये या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

Devkhel Review: ‘महाराष्ट्रात श्रद्धेला जागा आहे, अंधश्रद्धेला नाही’, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ताच्या ‘देवखेळ’ने वेधले लक्ष

“संकासूरला क्रूर, अंधश्रद्धा पसरवणारा पात्र म्हणून दाखवणे कोकणच्या सांस्कृतिक श्रद्धेचा अपमान आहे. झी ५वरील ‘देवखेळ’ वेबसिरीजवर तात्काळ बंदी घालावी”, अशी मागणी केली जात आहे. अभिनेता अंकुश चौधरी आणि अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांनी या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत, परंतु या विवादामुळे मालिकेची चर्चा फक्त कलात्मक दृष्ट्या नव्हे तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे. गुहागरसह संपूर्ण कोकणात आता या वेबसिरीजविरोधात सामाजिक चळवळ रंगली असून, स्थानिक लोक आणि संघटना यावर लक्ष ठेवून पुढील कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत.

