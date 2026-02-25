भारतीय सैन्याला अद्यायावत होण्याची गरज; लष्कारात आणावी लागणार स्वतंत्र रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली

भविष्यातील युद्धांमध्ये टिकून राहण्यासाठी रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली एकाच कमांडखाली एकत्रित करणे आणि नंतर त्यांना लष्करी एआयमध्ये “किल चेन” चा भाग बनवणे आवश्यक आहे. चीनने २०१५ च्या सुरुवातीलाच अशी एक शक्ती स्थापन केली आणि लष्करी एआय किंवा “किल चेन” च्या बाबतीत ते अमेरिकेपेक्षा थोडे मागे आहे. चीन यावर ३.५ अब्ज युआन खर्च करतो, तर अमेरिका सध्या १.२५ अब्ज डॉलर्स खर्च करते, तर आपण फक्त २५,००० कोटी रुपये खर्च करतो. चीनची एकत्रित रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र कमांड, पीएलएआर, अनेक वर्षे आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे. चीनच्या पाठोपाठ, पाकिस्ताननेही गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून सुरू होणारी त्यांची आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड लक्षणीयरीत्या विकसित केली आहे.
पाकिस्तान आर्मी रॉकेट कमांड फोर्सच्या माध्यमातून पश्चिमेकडून फतेह मालिकेतील क्षेपणास्त्रे आणि रॉकेटने हल्ला करू शकतो, तर चीन आपल्या हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांनी उत्तरेकडून भारताचे नुकसान करू शकतो.
जर दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे भारतावर हल्ला केला तर त्यांची रॉकेट क्षेपणास्त्रे भारताच्या संरक्षण यंत्रणेला धोका निर्माण करू शकतात. त्यामुळे भारताला रॉकेट-क्षेपणास्त्र दलाची नितांत आवश्यकता आहे. भारतीय लष्कर या कमांडची निर्मिती करण्यास आता आणखी उशीर करणार नाही. तत्कालीन सीडीएस विपिन रावत यांनी २०२१ मध्येच याची सूचना केली होती. ती तीन वर्षांत पूर्णपणे कार्यरत होईल. लष्कराने आवश्यक हार्डवेअर आधीच तयार केले आहे. प्रलय क्षेपणास्त्रांच्या दोन नवीन युनिट्सना मान्यता देण्यात आली आहे आणि पिनाका रॉकेट सिस्टीमची रेंज ३००-४५० किमी पर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे.
युद्धाच्या रणनीती बदलत आहेत आणि एआय-सक्षम लष्करी एआय, रॉकेट-क्षेपणास्त्र एकात्मिक दल आणि ड्रोनची भूमिका अधिकाधिक महत्त्वाची होत आहे. पूर्वी, क्षेपणास्त्रे फक्त मोठ्या प्रमाणात हल्ले किंवा आण्विक प्रतिबंधासाठी वापरली जात होती. आज, युद्धभूमीवर, क्षेपणास्त्रे केवळ “स्फोटक वाहून नेणारी वाहने” नसून आता “स्मार्ट आणि स्वायत्त हत्यार” आहेत. हे लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांचा किंवा “संपर्क नसलेल्या युद्धाचा” पाया आहेत. क्षेपणास्त्रांची अचूकता इतकी वाढली आहे की संपूर्ण शहर नष्ट करण्याऐवजी, क्षेपणास्त्रे आता एका विशिष्ट खिडकी किंवा मोबाईल लाँचरला लक्ष्य करतात. भविष्यात, एकाच वेळी ५०-१०० लहान क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोन सोडले जाऊ शकतात, एकमेकांशी संवाद साधू शकतात. जर एक क्षेपणास्त्र नष्ट झाले तर दुसरे आपोआप ताब्यात घेईल.
भारतीय सैन्याने त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि आधुनिक युद्धाच्या मागण्यांशी जुळवून घेण्यासाठी पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर्स, प्रलय टॅक्टिकल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे, निर्भय सारख्या प्रणाली, विशेष ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे आणि हवाई संरक्षण शस्त्रे यांचा समावेश योग्यरित्या केला आहे.
हे विशेष रॉकेट-क्षेपणास्त्र दल अधिक कार्यक्षम असेल, लांब पल्ल्याच्या अचूक हल्ल्यांना सक्षम असेल आणि किफायतशीर असेल. हे तिन्ही सेवांचे संयुक्त दल असेल आणि चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात केले जाऊ शकते. या एकत्रित दलाच्या निर्मितीसह, भारताची धोरणात्मक स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल. लहान कमांड साखळीमुळे चांगले समन्वय साधता येईल, ज्यामुळे जलद लक्ष्यीकरण सक्षम होईल. पाकिस्तान किंवा चीनमधील प्रमुख लॉजिस्टिक्स सेंटर्स आणि एअरबेसना त्यांच्या स्वतःच्या सीमेवरून अचूकपणे लक्ष्य करण्यात लष्कर सक्षम असेल.
पाकिस्तानला मागे टाकणे
“काळाची गरज” मानल्या जाणाऱ्या रॉकेट आणि मिसाईल फोर्ससाठी एकीकृत कमांडची निर्मिती आपल्या संरक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणेल. त्यात क्षेपणास्त्रे, रॉकेट, ड्रोन आणि इतर शस्त्रे आणि प्रतिहल्ला प्रणालींचा समावेश असेल. चीनने या बाबतीत आधीच आपल्यापेक्षा खूप पुढे गेले आहे, परंतु पुढील दोन वर्षांत आपण एका वर्षापूर्वी हा उपक्रम सुरू करणाऱ्या पाकिस्तानला मागे टाकू. एकात्मिक रॉकेट फोर्स तयार करण्याची भारताची योजना आता ठोस आकार घेण्याच्या जवळ आहे.
लेख: संजय श्रीवास्तव
