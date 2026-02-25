भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये नेहमीच तुलना केली जाते. मात्र, आज आपण अशा काही बेस्ट कारबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यांची किंमत भारत स्वस्त आणि पाकिस्तानात महाग आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:17 PM
जेव्हा कधी भारत-पाकिस्तानाबद्दल बोलले जाते, तेव्हा आपसूकच अनेक जण दोन्ही देशांची वेग वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये तुलना करण्यास सुरुवात करतात. मात्र, ज्याप्रमाणे भारतात काही लोकप्रिय कार आहेत, अगदी तशाच कार आपल्याला पाकिस्तानात सुद्धा पाहायला मिळतात. मात्र, इथे फरक आहे तो किमतीचा.

पाकिस्तानमधील कार खरेदीदारांमध्ये भारतीय आणि जपानी कार सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहेत. विशेषतः कॉम्पॅक्ट आणि सेमी-लक्झरी कार ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय पर्याय आहेत, कारण त्या परवडणाऱ्या, विश्वासार्ह आणि चांगल्या मायलेज देतात.

पाकिस्तानात या कार लोकप्रिय

पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक विक्री होणारी कार म्हणजे Suzuki Alto. या कारची कॉम्पॅक्ट साइझ आणि चांगले मायलेज यामुळे ती ग्राहकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. पाकिस्तानमधील Alto चे मॉडेल भारतातील मॉडेलपेक्षा थोडे वेगळे असून, याची किंमत सुमारे 29,94,861 पाकिस्तानी रुपये आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर Suzuki Swift आहे. स्टायलिश डिझाइन, आरामदायी केबिन आणि स्मूद ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे ही कार मोठ्या प्रमाणावर पसंत केली जाते. याची किंमत सुमारे 44,60,160 पाकिस्तानी रुपये आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर Suzuki Bolan आहे. लहान कुटुंबे आणि व्यावसायिक वापरासाठी ही कार खरेदी केली जाते. याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 22 लाख पाकिस्तानी रुपये आहे.

चौथ्या स्थानावर Toyota Corolla आहे. अनेक वर्षांपासून विश्वासार्ह सेडान म्हणून ओळखली जाणारी ही कार मजबूत बांधणी, आरामदायी प्रवास आणि कमी देखभाल खर्चासाठी प्रसिद्ध आहे. याची किंमत सुमारे 61,19,000 पाकिस्तानी रुपये आहे.

पाचव्या क्रमांकावर Honda City आहे. तरुणाई आणि ऑफिसला जाणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये ही कार अधिक लोकप्रिय आहे. स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे ती अधिक वेगळी ठरते. या कारची किंमत सुमारे 47,37,000 पाकिस्तानी रुपये आहे.

पाकिस्तानमध्ये या कार्सनाही पसंती

एकूण पाहता, पाकिस्तानमध्ये लहान आणि मिड-बजेट सेगमेंटमध्ये Suzuki च्या कार्स सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. तर अधिक आराम, लक्झरी आणि सुरक्षितता फीचर्स शोधणारे ग्राहक Toyota Corolla आणि Honda City यांना पसंती देतात.

याशिवाय United Bravo आणि जुन्या मॉडेलमधील Suzuki Mehran या कार्सही बजेट ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. काही ग्राहक Daihatsu Mira किंवा Toyota Passo सारख्या जपानी आयात केलेल्या कार्सना स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय मानतात.

