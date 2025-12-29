Local Body Election : गुहागर नगरपंचायत नवनिर्वाचित भाजपा नगरसेवकांनी घेतली प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांची भेट

गुहागर नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप – शिवसेना युतीने नगरपंचायतीवर वर्चस्व मिळवले आहे. विशेष म्हणजे भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आला आहे. भाजपचे माजी आमदार डॉ. विनय नातू, भाजपा उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे, निलेश सुर्वे यातील शिलेदारांनी भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसमवेत विशेष मेहनत घेतली.
गुहागर नगरपंचायतीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा तसेच नगरसेवकांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांची मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले. यावेळी नगराध्यक्षा सौ. निता मालप, नगरसेवक श्री. उमेश भोसले, नगरसेविका सौ. वैशाली मावळणकर, अनुषा भावे, सुषमा रहाटे, मिरा घाडे, विषाखा सोमण तसेच भाजपाकडून शिवसेनेला दिलेले उमेदवार सौ. स्वरा तेलगडे, संदेश उदेक, रत्नागिरी जिल्हा निवडणूक संयोजक दिपक पटवर्धन, रेल्वे समिती सदस्य सचिन वहाळकर , जिल्हा सरचिटणीस वसंत ताम्हणकर, अक्षय फाटक, पदवीधर पदाधिकारी अशोकजी दळवी, शिक्षक संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख अमोल भोबस्कर, गुहागर तालुकाध्यक्ष अभयजी भाटकर, तालुका सरचिटणीस संतोष सांगले, शहराध्यक्ष नरेश पवार, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष मुन्ना पालशेतकर उपस्थित होते.
