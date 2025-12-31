संभाजीनगरकरांना लागला विदेशी श्वानांचा लळा! सुरक्षेसोबतच बनले स्टेटस सिम्बॉल

२० पेक्षा जास्त प्रजातींचे शहरात वास्तव्य
शहरातील घराघरांमध्ये आता केवळ देशीच नाही, तर २० पेक्षा जास्त विदेशी प्रजातींचे श्वान दिसून येत आहेत. यात प्रामुख्याने खालील प्रजातींचा समावेश आहे:
रुबाबदार: सायबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीव्हर.
शक्तीशाली: रॉटव्हिलर, डॉबरमन, रशियन मास्टिफ.
खेळकर आणि लहान: शिह त्झू, पग, फ्रेंच बुलडॉग.
लाखांच्या घरात किंमती आणि देखभालीचा खर्च
या श्वानांचा रुबाब, त्यांची आक्रमकता आणि बुद्धिमत्ता यावर त्यांची किंमत ठरते. काही लोकप्रिय प्रजातींचे अंदाजे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
सायबेरियन हस्की: ६० हजार ते १.५० लाख रुपये.
इंग्लीश बुलडॉग: ८० हजार रुपये.
जर्मन शेफर्ड: १० ते ५० हजार रुपये.
गोल्डन रिट्रीव्हर: ४० हजार रुपये.
लॅब्रोडोर: १० ते ३५ हजार रुपये.
पग: २५ हजार रुपये.
केवळ रक्षक नाही, तर कुटुंबातील सदस्य
आजकाल श्वान पाळणे हा केवळ सुरक्षेचा भाग उरला नसून, ते कुटुंबाचे लाडके सदस्य बनले आहेत. अनेक कुटुंब आपल्या श्वानांचे वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरे करतात. भारतीय वातावरणाशी जुळवून घेत हे श्वान आता संभाजीनगरकरांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.
महत्त्वाच्या सूचना: परवाना आणि लसीकरण
विदेशी श्वान पाळताना काही कायदेशीर आणि आरोग्याशी संबंधित बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे: १. मनपाचा परवाना: महानगरपालिकेकडून श्वान पाळण्याचा अधिकृत परवाना काढणे बंधनकारक आहे. २. लसीकरण: श्वानांचे आरोग्य आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी वेळेवर लसीकरण करणे आवश्यक आहे. ३. अधिकृत ब्रीडर: श्वान खरेदी करताना तो नेहमी नोंदणीकृत आणि अधिकृत ब्रीडरकडूनच घ्यावा, जेणेकरून श्वानाच्या आरोग्याची खात्री पटेल.