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चांदोबाच्या लिंब येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे पहिले उभे रिंगण; लाखो वारकऱ्यांच्या साक्षीने अश्वांची नेत्रदीपक दौड

Updated On: Jul 16, 2026 | 06:16 PM IST
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सारांश

संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील पहिले उभे रिंगण सातारा जिल्ह्यातील तरडगावजवळील चांदोबाचा लिंब येथे भक्तिमय वातावरणात पार पडले. लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत माऊलींच्या अश्वांनी नेत्रदीपक दौड घेतली. टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि 'ज्ञानोबा-तुकाराम'च्या जयघोषात भाविकांनी या सोहळ्याचा आनंद लुटला.

चांदोबाच्या लिंब येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे पहिले उभे रिंगण; लाखो वारकऱ्यांच्या साक्षीने अश्वांची नेत्रदीपक दौड

चांदोबाच्या लिंब येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे पहिले उभे रिंगण; लाखो वारकऱ्यांच्या साक्षीने अश्वांची नेत्रदीपक दौड

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विस्तार

फलटण : महाराष्ट्राची महान वारकरी परंपरा असलेल्या जगद्गुरू संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या आषाढी वारी पालखी सोहळ्यातील पहिले भव्य ‘उभे रिंगण’ फलटण तालुक्यातील तरडगाव जवळील ऐतिहासिक चांदोबाचा लिंब येथे अत्यंत उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडले. टाळ-मृदंगाचा कानठळ्या बसवणारा गजर, हरिनामाचा अखंड जयघोष आणि वैष्णवांच्या अथांग उत्साहात लाखो भाविकांनी या डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या नेत्रदीपक सोहळ्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. यापूर्वी लोणंद येथील दीड दिवसांचा मुक्काम आटोपून पालखी सोहळ्याने खंडाळा तालुक्यातून फलटण तालुक्यामध्ये प्रवेश केला. या वेळी कापडगाव येथील सरदेचा ओढा येथे तालुक्याच्या वतीने सोहळ्याचे भव्य स्वागत करण्यात आले. या स्वागतप्रसंगी आमदार सचिन पाटील, माजी आमदार दीपक चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार अभिजित जाधव आणि अभिजित नाईक निंबाळकर यांच्यासह परिसरातील अनेक मान्यवर, ग्रामस्थ आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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पालखी सोहळा दुपारच्या सुमारास चांदोबाचा लिंब या नियोजित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर परंपरेनुसार उभ्या रिंगणाची तयारी सुरू झाली. सर्व वारकऱ्यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि स्वयंस्फूर्तीने रस्त्याच्या दुतर्फा उभी रांग धरली. मुख्य रथापुढील सत्तावीस दिंड्यांमधून माऊलींचा पवित्र अश्व अत्यंत वेगाने धावत आणण्यात आला. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पावन पादुकांचे दर्शन घेतल्यानंतर हा अश्व मागील दिंड्यांपर्यंत धावत गेला आणि तेथून पुन्हा माघारी परतला. अश्वांच्या या नेत्रदीपक दौडीने उपस्थित भाविकांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. या रोमांचक क्षणी वारकऱ्यांनी सादर केलेल्या पारंपारिक भारूड आणि भजनांच्या सादरीकरणामुळे संपूर्ण परिसरातील वातावरण अधिकच भक्तीमय आणि रंगतदार बनले होते.

माऊलींच्या रथाजवळ दोन्ही अश्वांचे आगमन झाल्यावर सोहळा प्रमुखांच्या हस्ते अत्यंत भक्तीभावाने अश्वांना पुष्पहार घालण्यात आला आणि नैवेद्य दाखवून त्यांचे पूजन करण्यात आले. या विधीनंतर पुढे माऊलींचा मुख्य अश्व आणि त्यांच्या मागे स्वारीचा अश्व अशा दोन्ही अश्वांनी अत्यंत वेगवान आणि शिस्तबद्ध दौड पूर्ण केली. ही अद्भूत दौड पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती. अश्वांच्या पायाखालची पवित्र धूळ आपल्या कपाळी लावण्यासाठी भाविकांमध्ये मोठी चढाओढ पाहायला मिळाली. हे पहिले उभे रिंगण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण पालखी सोहळा पुढील मुक्कामासाठी तरडगाव येथील मुख्य पालखी तळाकडे रवाना झाला आणि सायंकाळी तेथे सोहळ्याचा विसावा पार पडला.

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Web Title: Saint dnyaneshwar maharaj palkhi first ubhe ringan chandobacha limb taradgaon

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Published On: Jul 16, 2026 | 06:16 PM

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