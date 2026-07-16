Samsung Foldable Phone : सॅमसंगची नवी झेप! फोल्डेबल फोन आता अधिक मजबूत, हलके आणि आकर्षक

फोल्डेबल स्मार्टफोनची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असताना सॅमसंगने आपल्या नव्या तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे. कंपनीने “फ्लेक्स टायटॅनियम” नावाचे नवीन डिस्प्ले तंत्रज्ञान सादर केले असून, यामुळे पुढील पिढीतील गॅलेक्सी फोल्डेबल फोन अधिक मजबूत, टिकाऊ आणि वापरण्यास सोपे होणार आहेत. विशेष म्हणजे, स्क्रीनवर दिसणारी घडीही पूर्वीपेक्षा कमी जाणवेल, असा कंपनीचा दावा आहे.
गेल्या काही वर्षांत फोल्डेबल फोनमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, स्क्रीनची टिकाऊपणा आणि वारंवार उघड-बंद करताना होणारा परिणाम ही मोठी आव्हाने होती. हीच समस्या लक्षात घेऊन सॅमसंगने नव्या तंत्रज्ञानावर काम केले आणि आता त्याचे परिणाम ग्राहकांसमोर आणले आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानात टायटॅनियमचा वापर करण्यात आला आहे. टायटॅनियम हा धातू मजबूत असून वजनाने हलका मानला जातो. त्यामुळे फोनची मजबुती वाढते, पण त्याचे वजन वाढत नाही. कंपनीने टायटॅनियमवर आधारित दोन वेगवेगळे थर वापरले आहेत, जे एकत्रितपणे स्क्रीनला आवश्यक आधार देतात आणि फोल्ड करताना लवचिकताही कायम ठेवतात.
सॅमसंगच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फोल्डेबल फोन बनवताना केवळ आकर्षक डिझाइन महत्त्वाचे नसते, तर तो रोजच्या वापरात किती टिकतो हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. ग्राहकांचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी कंपनीने अनेक वर्षांच्या संशोधनाचा उपयोग या नव्या डिस्प्ले तंत्रज्ञानात केला आहे. फोल्डेबल फोनमध्ये स्क्रीनच्या मध्यभागी दिसणारी घडी ही अनेक वापरकर्त्यांची तक्रार होती. नव्या रचनेमुळे ही घडी कमी दिसेल आणि स्क्रीन अधिक सपाट वाटेल. त्यामुळे व्हिडिओ पाहताना, गेम खेळताना किंवा इतर कामे करताना अनुभव अधिक चांगला मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कंपनीने डिस्प्लेच्या आतील रचनेतही बदल केले आहेत. स्क्रीनखाली असलेला नवीन संरक्षणात्मक थर पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे हा थर अतिशय पातळ असल्यामुळे फोनचा आकार आणि जाडी वाढत नाही. त्यामुळे फोन हाताळताना हलका आणि प्रीमियम वाटतो. याशिवाय, डिस्प्लेच्या आत बसवण्यात आलेली विशेष टायटॅनियम प्लेट स्क्रीनला आवश्यक आधार देते. फोन सतत उघडणे आणि बंद करणे या प्रक्रियेतही स्क्रीनची गुणवत्ता टिकून राहावी, यासाठी या रचनेची मदत होते. त्यामुळे दीर्घकाळ वापरल्यानंतरही फोनची कार्यक्षमता कायम राहण्याची शक्यता आहे.
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सॅमसंगने स्क्रीनच्या गुणवत्तेतही सुधारणा केली आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे चित्र अधिक स्पष्ट दिसते, रंग अधिक उठावदार वाटतात आणि विजेचा वापरही कमी होतो. त्यामुळे बॅटरीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. मोठ्या स्क्रीनवर व्हिडिओ पाहणे किंवा मल्टीटास्किंग करणे अधिक आरामदायी होईल. फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धा वाढत असताना सॅमसंग सातत्याने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहे. फ्लेक्स टायटॅनियमच्या मदतीने कंपनीने टिकाऊपणा, हलके डिझाइन आणि उत्कृष्ट स्क्रीन अनुभव या तिन्ही गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी गॅलेक्सी फोल्डेबल मालिकेत हे तंत्रज्ञान पाहायला मिळणार असून, फोल्डेबल फोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक महत्त्वाची आणि उत्सुकता वाढवणारी घडामोड मानली जात आहे.
सॅमसंग डिस्प्लेचे ईव्हीपी आणि मोबाईल डिस्प्ले प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट टीमचे प्रमुख क्युंग-जिन यू म्हणाले, “टायटॅनियम प्लेटच्या फोल्ड होणाऱ्या भागामध्ये अत्याधुनिक मायक्रो-पॅटर्न होलचा वापर करून आम्ही प्रबळ टिकाऊपणासह स्थिरता यशस्वीरित्या सुरक्षित केली आहे. पॉवर कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या नवीन ऑर्गनिक मटेरिअल्ससह उच्च-रिझॉल्यूशन डिस्प्ले आर्किटेक्चर एकत्र करून आम्ही नेक्स्ट-जनरेशन गॅलेक्सी फोल्डेबल डिवाईसेसची स्पर्धात्मकता अधिक दृढ करू.”
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