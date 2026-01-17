Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Sanjay Raut On Bmc Election 2026 The Bjp Won Because Of Traitors Who Is Sanjay Raut Targeting

Sanjay Raut on BMC Election 2026: ‘जयचंद’मुळे भाजपचा विजय’; संजय राऊतांचा निशाणा कुणावर?

मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे अमर्याद शक्ती आहे; त्यांच्याकडे पोलिस आहेत, त्यांच्याकडे खूप जास्त लोक आणि संसाधने आहेत, त्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांच्याकडे सर्व काही आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:44 PM
BMC Election 2026, BMC Election Result 2026,

Sanjay Raut on BMC Election 2026: 'जयचंद'मुळे भाजपचा विजय'; संजय राऊतांचा निशाणा कुणावर?

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने  बहुमताचा आकडा पार करत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास
  • आमच्या पक्षातील जे लोक जयचंदांसारखे वागले त्यांच्यामुळेच भाजपला फायदा झाला
  • जपा ‘जयचंद’ निर्माण करून जिंकते
Sanjay Raut on BMC Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने  बहुमताचा आकडा पार करत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.  तर गेल्या २५ वर्षांची सत्ता उलथवत ठाकरे गटाचा पराभव केला. या पराभवानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी या पराभवासाठी अतंर्गत कलह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची  जयचंद (देशद्रोही) असा उल्लेख करत जबाबदार धरले आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, “संपूर्ण महाराष्ट्राचे निकाल आले आहेत, परंतु आम्ही राज्याची राजधानी मुंबईवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. भाजपने आमच्यापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या, म्हणून त्यांचा उमेदवार महापौर होईल. पण आमच्या पक्षातील जे लोक जयचंदांसारखे वागले त्यांच्यामुळेच भाजपला फायदा झाला. जर जयचंद नसते तर भारतीय जनता पक्षाच्या १०० पिढ्याही मुंबईच्या महापौरपदावर विजयी झाल्या नसत्या.” असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.  (BMC Election Result 2026)
 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत केलेल्या ट्विटबद्दल बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “भाजपा ‘जयचंद’ निर्माण करून जिंकते. नाहीतर भाजपकडे काय शक्ती आहे? प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात ते प्रत्येक पक्ष फोडून निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘जयचंद’ निर्माण करतात. ते शून्याच्या बरोबरीचे आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांकडे कोणती शक्ती आहे? जोपर्यंत ते सत्तेत आहेत तोपर्यंत लोक त्यांना सलाम करतील; ज्या दिवशी सत्तेत नसतील त्या दिवशी लोक त्यांच्या वाहनांवर बूट फेकतील.”
बीएमसी निकालांबाबत बोलताना संजय राऊत  म्हणाले, “मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे अमर्याद शक्ती आहे; त्यांच्याकडे पोलिस आहेत, त्यांच्याकडे खूप जास्त लोक आणि संसाधने आहेत, त्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांच्याकडे सर्व काही आहे. दुसरा मुख्यमंत्री असता तरी निकाल सारखाच असता. सर्वात मोठी लढाई मुंबईत होती. आपण असे गृहीत धरू नये की भाजपने मुंबईत विजय मिळवला. हा समानतेचा विषय आहे.” (BMC Election Result 2026 )
  “मनसेला या निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. मला वाटतं त्यांना किमान १५ जागा मिळायला हव्या होत्या. आमचं म्हणाल तर, आम्ही १० ते १५ जागा अत्यंत कमी फरकाने गमावल्या आहेत. बीएमसीमध्ये विरोधक आता सत्ताधारी पक्षाच्या तोडीस तोड आहेत. आमच्या बाजूला १०५ लोक (नगरसेवक व सहयोगी) आहेत. हे १०५ लोक तिथे काय करतील? ते मुंबई विकू शकणार नाहीत, कारण आम्ही तिथे खंबीरपणे उभे आहोत. आम्ही आमचे प्राण गमावले तरी चालतील, पण या कंत्राटदारांचे राज्य आम्ही संपवल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबईच्या हितासाठी आमचा लढा सुरूच राहील,” असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला.

Web Title: Sanjay raut on bmc election 2026 the bjp won because of traitors who is sanjay raut targeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM