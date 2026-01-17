Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Election Result 2026 Division And Setback Yet Thackerays Tenacious Fight What Is The Real Meaning Of The 65 Seats In Mumbai

BMC Election Result 2026: फूट आणि फटका, तरीही ठाकरेंचा झुंजार लढा; मुंबईतील ६५ जागांचा खरा अर्थ काय?

BMC Election Result 2026 - २०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत ठाकरे गटाने काही जागा गमावल्या असल्या, तरी मुंबईच्या मराठी पट्ट्यातील आपला प्रभाव त्यांनी कायम राखला आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 11:19 AM
BMC Election 2026, BMC Election Result 2026, BMC Election Result 2026 Live Updates,

BMC Election Result 2026: फूट आणि फटका, तरीही ठाकरेंचा झुंजार लढा; मुंबईतील ६५ जागांचा खरा अर्थ काय?

Follow Us:
Follow Us:
  • भाजप-शिंदे गटाच्या युतीने मुंबई महापालिकेचा गड काबीज केला
  • पण महापालिकेच्या निकालातून उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत आपले अस्तित्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले
  • मुंबईतील ठाकरे” ब्रँड आजही कायम
BMC Election Results 2026: राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचे काल निकाल जाहीर करण्यात आले. पण संपूर्ण राज्याचे लक्ष मुंबई महापालिकेकडे लागले. होते. भाजप-शिंदे गटाच्या युतीने गेल्या २५ वर्षांपासून ठाकरेंचा बालेकिल्ला असलेला मुंबई महापालिकेचा गड काबीज केला. या निवडणुकीत भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ६५ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालांमुळे भाजपने ठाकरे गटाला मात दिल्याची चर्चा सुरू झाली. पण त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांनी आपला जनाधार टिकवून ठेवण्यात यश मिळवल्याचे काही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

२०१७ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत ठाकरे गटाने काही जागा गमावल्या असल्या, तरी मुंबईच्या मराठी पट्ट्यातील आपला प्रभाव त्यांनी कायम राखला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांना ‘शिवसेना’ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह मिळाले होते. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर शिंदे यांचीच शिवसेना ही ‘खरी शिवसेना’ असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, महापालिकेच्या निकालातून उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत आपले अस्तित्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. (Municipal Election Result 2026)

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले त्यावेळी त्यांच्यासोबत आमदारांसह मुंबईतील शिवसेनेचे जवळपस ६२ आजी माजी नगरसेवकदेखील त्यांच्यासोबत गेले. २०१७ च्या निवडणुकीत ठाकरे गटाने ८४ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे यावेळच्या महापालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाचा आकडा निम्मा कमी होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, भाजपची प्रचंड ताकद आणि शिंदे गटाच्या आव्हानामुळे मराठी मतांचे विभाजन होऊनही ठाकरे गटाने ६५ जागांवर विजय मिळवला.

अस्तित्वाची लढाई जर या ६५ जागांमध्ये मनसेच्या ६ जागांची भर घातली, तर हा आकडा ७१ पर्यंत पोहोचतो. २०१७ च्या ८४ जागांच्या तुलनेत ही घट मोठी असली, तरी पक्षातील मोठी फूट आणि सत्तेचा अभाव पाहता हे यश महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, उद्धव ठाकरेंनी जरी महापालिकेची सत्ता गमावली असली, तरी ६५ जागा जिंकून मुंबईतील आपले राजकीय अस्तित्व आणि “ठाकरे” ब्रँड आजही कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे.

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ!

मुंबई महानगरपालिकेच्या यंदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या अनेक बड्या नेत्यांना तिकीटे दिली होती. याशिवाय शिंदेंच्या जोडीला भाजपची भली मोठी ताकदही असल्याने शिंदे गटाच्या जास्त जागा निवडून येतील असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. पण एकनाथ शिंदे यांना भाजपडून मुंबईत ९० जागा देण्यात आल्या होत्या, त्यातीती ४० ते ५० जागा सहज जिंकून येतील असाही विश्वास होती. पण प्रत्यक्षातं मात्र शिंदे गटाला केवळ २८ जागा मिळाल्या आणि शिंदे गट ३ जागेवर फेकला गेला. भाजपची मतेही शिंदेसेनेला मिळाली नाही. तर भाजपलाही २०१७ च्या महापालिका निवडणुीच्या तुलनेत फक्त सहा जागा जास्त मिळाल्या २०१७ मध्ये भाजपने ८२ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यांना ८९ जागांवर विजय मिळाला.

मुंबई महापालिकेच्या २२७ जागांसाठी झालेल्या चुरशीच्या लढतीत भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असून, महायुतीने (भाजप-शिंदे गट) बहुमताचा आकडा पार केला आहे.

पक्ष मिळालेल्या जागा
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ८९
शिवसेना (ठाकरे गट) ६५
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) २९
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २४
एआयएमआयएम (AIMIM) ०८
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ०६
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ०३
समाजवादी पार्टी (SP) ०२
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ०१
एकूण २२७

Web Title: Bmc election result 2026 division and setback yet thackerays tenacious fight what is the real meaning of the 65 seats in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM