Satara News: "कोट्यवधींची इमारत, पण औषधे गायब!"; पाटण रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून भाजपचे शंकर घाडगे आक्रमक

पाटण पंचायत समितीच्या छ. शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती सौ. सविता पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभा पार पडली. यावेळी उपसभापती विजय पवार, गटविकास अधिकारी सरिता पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रारंभी शिक्षणमहर्षी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली तसेच कोयना जलाशयाला छ. शिवाजी महाराज कोयना जलसागर नाव दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.
पाटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हे रुग्णालय अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाची प्रत्यक्ष पाहणी करून समस्या जाणून घ्याव्यात आणि रिक्त पदे तातडीने भरून, औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यासह स्वच्छतागृह व परिसराची स्वच्छता सुधारावी, अशी मागणी सदस्य घाडगे यांनी केली. यावर उपसभापती विजय पवार यांनी दवाखान्यात रात्रीचे कर्मचारी असलेच पाहिजेत. मुदत संपलेली औषधे ठेऊ नका, रुग्णालयात स्वछता राखलीच पाहिजे, महिनाभरात सुधारणा झाली पाहिजे, अशा सूचना दिल्या.
कोणतीही बदली न करण्याचा ठराव सभेत झाला असताना याशिवाय आपल्याकडे अपुरे शिक्षक असतानाही नुने येथील शिक्षकाची बदली कोणाला विचारून केली असा सवाल करत कामाला सातारा येथे आणि पगार पाटणला निघत असेल तर संबंधित शिक्षिकेचा पगार थांबवा, अशा सूचना उपसभापती विजय पवार यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्या.
अतिवृष्टीतील ८ गावांतील ग्रॅव्हीटी व चेंबर वाहून गेल्याची माहिती आली आहे. यापैकी एका गावचा पंचनामा झाल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नुकसान झाले त्याच दिवशी पंचनामा झाला पाहिजे. तलाठी, ग्रामसेवकांना घेवून जाग्यावर जाऊन पंचनामा करण्याच्या सूचना उपसभापती पवार यांनी केल्या.
कृषी विभागाच्या आढाव्या वेळी ४०६ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. जुलै ते ऑगस्टमधील अतिवृष्टीचे पंचनामे झाले नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. कृषी सहाय्यक फोन उचलत नसल्याची तक्रार सदस्या विद्या शिंदे यांनी केली. यावर संताप व्यक्त करत उपसभापती पवार यांनी नुकसानीचे १०० टक्के पंचनामे का केले नाहीत? अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. कृषी सहाय्यकांनी फोन न उचलणे हे चालणार नाही. तातडीने पंचनामे १०० टक्के झाले पाहिजेत. एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये, अशा उपसभापती पवार यांनी सक्त सूचना केल्या तर सुरुल बंधाऱ्याच्या पलीकडे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून अधिकारी दाद देत नाहीत. कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचा आरोप सदस्य शंकर घाडगे यांनी केला.
खड्डे तात्पुरते भरा. तळीये मणेरी येथे शाळे जवळ धोकादायक झाडे असून ती अजून काढली नाहीत. दुर्घटना घडल्यावरच काढणार का? असा सवाल उपसभापती पवार यांनी करत धोकादायक झाडे तत्काळ काढण्याच्या सूचना बांधकाम अधिकाऱ्यांना केल्या. सडावाघापूर येथे पर्यटनस्थळी थार गाडी चालकाने स्टंटबाजी करत नुकसान केले होते त्यावर कारवाई केल्याचे वनविभागाने सांगितले.
तालुका आरोग्य अधिकारी शिकलगार मॅडम यांनी पाटण ग्रामीण रुग्णालयात पाच कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्याने रुग्णांना सेवा देताना अडचणी येत असल्याचे सांगितले. सौरऊर्जा योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वीज वितरणकडून सांगण्यात आले. पाटण एस. टी. महामंडळाकडे १० व १३ अशा नवीन २३ व पूर्वीच्या मिळून एकूण ६० बसेस आहेत. मात्र ३५ चालक, वाहक कमी आहेत. २७० ग्रामीण भागात फेऱ्या सुरू असल्याचे सांगितले. सदस्य प्रशांत पवार यांनी कराड-पाटणसाठी ८० रुपये तिकीट घेतले जात असल्याची तक्रार केली. ११ रुपये ज्यादा का घेतले जातात अशी विचारणा केली. भूमी अभिलेख कार्यालयात कामेच होत नाहीत. मोजणीसाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याचा आरोप सदस्य प्रशांत पवार यांनी केला.